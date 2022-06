Cet artiste chevronné s'inspire des groupes nostalgiques tels que The Cure et The Smiths avec un mélange d'Arcade Fire et The Killers. Ses chansons sont toujours inspirantes et offrent une lueur d'espoir dans un monde qui nous met souvent au défi de rester vrai quand tout est si faux. "La musique est l'échappatoire parfait à un monde dur, et je m'efforce d'écrire des chansons qui se connectent avec les gens, quelle que soit leur génération", déclare Andrew Beg, l'homme derrière le surnom.