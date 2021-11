Attention, monsieur le ministre Duclos : écoutez les consommateurs

L'Association des consommateurs du Canada relance une campagne de publicité radio pour protester contre la réduction au silence des voix des consommateurs par Santé Canada

VANCOUVER, BC, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des consommateurs du Canada (ACC) relance une campagne de publicité radio pour protester contre la décision de Santé Canada d'ignorer les réponses de plus de 24 000 consommateurs canadiens soumises dans le cadre d'une consultation antérieure qui s'est tenue relativement à la proposition de limiter grandement les produits de vapotage aromatisés et pour exiger du ministre de la Santé, M. Jean-Yves Duclos, qu'il écoute les dizaines de milliers de consommateurs qui ont répondu à une deuxième consultation. L'ACC, qui est gérée par des bénévoles, est la plus vieille organisation de défense des intérêts des consommateurs au Canada.

« C'est inacceptable que Santé Canada mette par écrit que le ministère n'a pas considéré la réponse de plus de 24 000 consommateurs canadiens lorsqu'il a initialement évalué le soutien à sa proposition. Il n'y a aucun intérêt à organiser une consultation publique si l'on ne tient pas compte de l'avis du public », a indiqué Bruce Cran, président de l'ACC.

Dans un projet de règlement visant à limiter les produits de vapotage aromatisés publié le 18 juin dans la Gazette du Canada, Santé Canada rapporte avoir reçu plus de 24 000 réponses à une consultation antérieure, dont « près de 23 000 cartes postales et près de 1450 courriels de personnes qui vapotent » comparativement à « 288 réponses spécifiques de divers intervenants, 100 soumissions présentées au moyen d'un modèle par des professionnels de la santé, d'organisations du secteur de la santé et de membres du grand public ». Le projet de règlement déclare ensuite qu'« outre les réponses par carte postale , 66 % des répondants étaient favorables à de nouvelles restrictions » (soulignement ajouté). Aucune des réponses de consommateurs soumises par carte postale n'appuyait les restrictions proposées.

« En calculant le prétendu appui de 66 % aux restrictions proposées, Santé Canada a tenu compte des campagnes d'écriture de lettres de "professionnels de la santé", mais non celles de vapoteurs. Il s'agit d'une tentative flagrante de déformer les chiffres pour montrer un appui aux restrictions, puisque si les réponses des consommateurs sont prises en compte, la proposition est rejetée par 95 % des répondants », mentionne M. Cran.

Des dizaines de milliers de consommateurs ont ensuite répondu à la deuxième consultation lancée le 18 juin et l'ACC souhaite que Santé Canada tienne compte de ces réponses et les respecte.

L'ACC est aussi extrêmement frustrée que Santé Canada a pris des réponses de consommateurs en compte dans le passé lorsque celles-ci appuyaient les objectifs politiques du ministère, soulignant le projet de règlement sur l'emballage d'apparence neutre des produits du tabac publié dans la Gazette du Canada, Partie I le 23 juin 2018. Dans ce cas, Santé Canada avait rapporté avoir reçu 58 000 réponses en faveur du règlement proposé et en avait tenu compte au moment d'évaluer l'appui à la proposition.

« Le message est clair : Santé Canada prendra les réponses des consommateurs en compte si elles appuient ses positions politiques, mais n'en tiendra pas compte lorsque ces dernières sont en désaccord avec ses politiques. C'est scandaleux et cela discrédite l'ensemble du processus de consultation du gouvernement », a ajouté M. Cran.

La proposition de Santé Canada interdirait tous les produits de vapotage aromatisés autres que les arômes de tabac, de menthe et de menthol. Sur cette question, l'ACC se dit en faveur du choix des consommateurs adultes, estimant que les adultes devraient pouvoir choisir le type de produit qu'ils préfèrent, particulièrement celui qui pourrait les aider à réduire leur consommation de tabac ou à cesser de fumer. L'ACC estime qu'il existe des solutions de rechange aux restrictions proposées par Santé Canada qui permettraient aux adultes de continuer à avoir accès à leurs arômes préférés, tout en veillant à ce que les jeunes ne le puissent pas.

À propos de l'Association des consommateurs du Canada

L'Association des consommateurs du Canada (ACC), fondée en 1947, est une organisation nationale indépendante à but non lucratif qui repose sur le travail de bénévoles. Étant l'organisation de protection des consommateurs la plus ancienne et la plus respectée au Canada, nous avons pour mandat d'informer et d'éduquer les consommateurs sur les enjeux relatifs au marché, de défendre les intérêts des consommateurs auprès du gouvernement et des industries ainsi que de travailler avec les gouvernements et l'industrie à résoudre les problèmes liés au marché.

SOURCE Association des consommateurs du Canada

Renseignements: Pour une entrevue avec Bruce Cran, veuillez communiquer avec : Laird Greenshields, 438 381-9697, [email protected]

Liens connexes

http://www.consumer.ca/