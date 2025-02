ATTENTES PRÉBUDGÉTAIRES QUÉBÉCOISES 2025 - Les menaces américaines exigent des mesures fortes pour favoriser l'investissement et accroître notre productivité, soutient la FCCQ

MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - À l'approche du budget du Québec 2025-2026, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dépose aujourd'hui son mémoire au ministre des Finances, Éric Girard. Dans un contexte marqué par des pressions tarifaires et concurrentielles accrues, notamment en raison des allégements fiscaux annoncés aux États-Unis, la FCCQ souligne l'urgence d'adopter des mesures pour protéger les entreprises et favoriser la résilience de notre économie. Selon un récent sondage de la FCCQ, une entreprise sur trois craint pour sa survie, démontrant l'importance d'adopter des mesures ciblées pour palier l'incertitude.

Consultez le mémoire de la FCCQ .

« Le budget 2025 devra envoyer un signal clair et prévisible aux entreprises quant au fait que le gouvernement sera là pour les prochaines années afin de soutenir leurs projets de développement. L'investissement visant à stimuler la productivité sera la clé pour assurer la transformation de notre économie. Le gouvernement doit donc, d'abord et avant tout, alléger la fiscalité pour laisser le champ libre à nos entrepreneurs les plus innovants » affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Réduire notre dépendance au marché américain

Pour la FCCQ, le gouvernement du Québec doit mettre rapidement en place des initiatives ambitieuses de promotion de l'achat québécois et de nouveaux critères préférentiels beaucoup plus favorables aux entreprises québécoises dans le cadre de nos contrats publics.

La FCCQ demande au gouvernement de créer un programme d'aide financière et d'accompagnement à la diversification des marchés d'exportation destiné aux entreprises. En parallèle, le gouvernement devra travailler à l'élimination des barrières commerciales entre les provinces pour faciliter l'accès aux marchés du reste du Canada.

Renforcer la position concurrentielle de nos entreprises

Des mesures urgentes doivent aussi être prises pour accroître l'investissement et la productivité de nos entreprises. L'impôt québécois sur le revenu des entreprises doit être ramené à 10 % afin de le rapprocher des taux prévalant dans la majorité des États américains.

Alors que le gouvernement Trump propose la déductibilité à 100 % des dépenses de R&D des entreprises, il nous faut également moderniser nos crédits d'impôt à la R&D. Enfin, le gouvernement doit renoncer à hausser les tarifs d'électricité pour les entreprises, notamment nos industriels. Le bas coût de l'électricité est l'un de nos principaux avantages et il doit être maintenu afin de préserver notre compétitivité industrielle, notamment face aux États-Unis.

