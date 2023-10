Atteindre l'abordabilité du logement d'ici la prochaine décennie

OTTAWA, ON, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Dans son dernier article, Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), examine l'énorme défi que doit relever le Canada pour créer l'offre de logements dont nous avons besoin pour atteindre l'abordabilité, ainsi que le rôle du secteur privé pour relever ce défi.

Lisez l'article au complet ici.

Le Canada est reconnu pour ses villes dynamiques, ses paysages à couper le souffle et sa culture diversifiée, ce qui en fait un bel endroit où vivre. Malheureusement, certaines parties du Canada sont aussi de plus en plus reconnues pour leurs logements inabordables. Le coût élevé du logement est devenu un obstacle pour beaucoup de gens, avec la montée en flèche des prix ces 10 dernières années et la forte diminution des options de location.

La crise de l'abordabilité du logement que nous vivons est en train de s'enraciner. La nécessité d'accroître le nombre de logements au Canada se fait sentir depuis des années. Il nous faut plus de logements, sous toutes leurs formes, dans tous les marchés et dans l'ensemble du continuum du logement, et ce, rapidement.

Nous avons déclaré qu'il faudra un parc résidentiel de plus de 22 millions de logements d'ici 2030 afin d'assurer l'abordabilité pour tout le monde au Canada. Atteindre ce niveau exigera de créer 3,5 millions de logements supplémentaires au cours des 7 prochaines années, en plus de ceux dont la construction est déjà prévue. Selon une estimation approximative, cela représente un investissement d'au moins 1 billion1 de dollars.

Nous avons besoin à la fois d'une série de politiques et d'investissements gouvernementaux et d'une participation accrue du secteur privé. L'ampleur du défi est telle que le secteur privé doit contribuer à la solution - les gouvernements ne peuvent y arriver seuls.

