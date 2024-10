Le fabricant de premier plan d'avions de transport régional renforce ses capacités de service grâce à une efficacité axée sur l'IA et aux analyses prédictives

STOCKHOLM, 23 octobre 2024 /CNW/ -- Syncron , un important fournisseur de solutions intelligentes de gestion du cycle de vie des services, a annoncé aujourd'hui qu' ATR , le premier fabricant d'avions de transport régional au monde, avait choisi le logiciel Parts Planning de Syncron pour améliorer la fiabilité, l'exactitude et l'uniformité de sa gestion des stocks.

Prototype de l’appareil ATR 72-600 : Vol d’essai au-dessus du bassin d’Arcachon et de la dune du Pilat

Basée à Blagnac, en France, ATR est connue pour ses avions novateurs, efficaces et à faibles émissions, qui sont pilotés par 200 compagnies aériennes réparties dans plus de 100 pays. Pour rester résiliente dans un contexte mondial difficile, marqué par l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de toute l'industrie, il était nécessaire que l'entreprise trouve une solution moderne capable de soutenir son engagement envers un service de qualité. L'entreprise, qui a retrouvé la croissance l'an dernier, avait besoin d'une solution capable d'évoluer en même temps que ses activités. ATR a choisi la plateforme infonuagique de Syncron pour optimiser ses opérations d'inventaire et renforcer son engagement à accélérer les correspondances durables avec les 1 300 aéroports desservis par des avions d'ATR.

La plateforme Parts Planning de Syncron aidera ATR à mieux prévoir les tendances complexes de la demande pour ses pièces d'avion et ses stocks. En utilisant l'IA, l'apprentissage automatique et l'analytique avancée, Parts Planning suit avec précision les tendances de la demande et configure des simulations avancées pour planifier et prévoir les besoins en matière de service des pièces, maximiser la disponibilité, limiter les déchets et réduire les émissions de carbone en diminuant les commandes inutiles ou urgentes.

« Notre priorité absolue est d'offrir une technologie aéronautique novatrice, efficace et responsable à nos clients des compagnies aériennes, tout en apportant un soutien exceptionnel sur le marché secondaire », a déclaré Costantino Chiancarella, chef de l'unité commerciale Pièces de rechange et Matériaux chez ATR. « En faisant passer nos activités à la solution Parts Planning de Syncron, nous allons améliorer la rapidité et l'efficacité du service, maintenir nos normes élevées de satisfaction de la clientèle et renforcer nos partenariats à mesure que nous continuerons de croître. »

L'évolution de la plateforme de Syncron est façonnée par les solides partenariats établis avec les clients. En étroite collaboration avec ATR, Syncron a commencé à identifier des améliorations à mettre en œuvre afin de répondre aux exigences et aux complexités uniques de l'industrie de l'aviation. Cette approche collaborative permet non seulement de répondre aux besoins immédiats, mais aussi de poursuivre la quête d'innovation, positionnant Syncron et ATR pour un succès à long terme dans une industrie en constante évolution.

« Chez ATR, nous savons que nous avons trouvé en Syncron un partenaire dévoué, et nous sommes convaincus que cette collaboration mènera à une relation longue et mutuellement avantageuse », a déclaré Roman Peisson, chef de la planification des stocks chez ATR. « Lorsque nous avons commencé à rechercher un nouveau système de planification avancé, notre objectif était de trouver un partenaire qui soit aussi investi dans notre croissance que nous-mêmes. « Nous sommes ravis d'avoir découvert ces qualités avec Syncron. »

« La planification précise des pièces est essentielle dans les chaînes d'approvisionnement dynamiques et complexes du marché secondaire comme la chaîne d'approvisionnement de la fabrication d'avions », a confié pour sa part Claudine Bianchi, directrice générale du marketing chez Syncron. « Notre logiciel permet à ATR de clarifier et de contrôler ses données d'inventaire afin d'optimiser l'organisation de ses services, de mieux servir ses clients et d'accélérer sa croissance. L'adoption de Parts Planning de Syncron par ATR va aider l'entreprise à orienter sa croissance en fonction de sa mission d'innovation durable et continue, et à avoir un impact durable sur l'industrie. »

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à tirer parti de la nouvelle économie des services en augmentant la fidélisation de la clientèle et en optimisant la rentabilité du marché secondaire. Intégrée, évolutive et avant-gardiste, la plateforme infonuagique de gestion du cycle de vie des services (Service Lifecycle Management, SLM) de Syncron place les données au cœur des opérations du marché secondaire pour libérer les synergies de service et d'importantes occasions de revenus, aidant les entreprises à se démarquer grâce à des expériences client exceptionnelles sur le marché secondaire. Les plus grandes marques mondiales font confiance à Syncron, ce qui fait d'elle la principale entreprise privée mondiale dans le domaine des solutions intelligentes logicielles en tant que service (SaaS) de SLM. Pour en savoir plus, visitez syncron.com.

À propos d'ATR

ATR est le premier fabricant d'avions de transport régional au monde avec ses avions ATR 42 et ATR 72, les plus vendus dans le segment de marché des appareils de moins de 90 places. La vision unificatrice de l'entreprise est d'accélérer les connexions durables pour les personnes, les collectivités et les entreprises, quel que soit leur degré d'éloignement. Pilotés par quelque 200 compagnies aériennes dans plus de 100 pays, les avions d'ATR ont permis l'ouverture de 160 nouveaux itinéraires en 2023, facilitant le développement des territoires et donnant accès à des services essentiels comme les soins de santé et l'éducation. Grâce à l'accent mis par ATR sur l'innovation continue et à l'efficacité intrinsèque de la technologie des turbopropulseurs , les avions d'ATR sont les appareils de transport régional les plus avancés, polyvalents, rentables et à faibles émissions du marché, émettant 45 % moins de CO2 que les autres appareils de transport régional de taille similaire. En janvier 2022, nous avons effectué le premier vol du tout premier avion commercial avec 100 % de SAF (carburant d'aviation durable) dans les deux moteurs. ATR est une coentreprise d'Airbus et de Leonardo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2537540/Syncron_ATR_100151_BD.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg

SOURCE Syncron

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]