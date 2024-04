MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX: ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, tiendra une Journée des investisseurs en format hybride à Toronto, au Canada, le jeudi 13 juin 2024, à compter de 8 h 30 (HE). L'événement comprendra des présentations de Ian L. Edwards, président et chef de la direction, et de Jeff Bell, chef des affaires financières, ainsi que d'autres membres de l'équipe de direction. En s'appuyant sur la forte création de valeur de la stratégie « Virage vers la croissance » 2022-2024, l'équipe de direction dévoilera la stratégie et le cadre de l'allocation du capital de la Société pour 2025-2027, y compris des initiatives clés pour la croissance des produits et l'expansion de la marge. La Société mettra également en valeur ses capacités diversifiées à l'échelle mondiale et sa détermination à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent.

L'événement commencera à 8 h 30 (HE) et devrait durer environ une demi-journée. Il comprendra des présentations officielles et des séances de questions et réponses interactives avec l'équipe de direction. L'ordre du jour complet, la liste des conférencières et conférenciers, ainsi que le document de présentation seront disponibles sur la page Web dédiée à la Journée des investisseurs 2024.

Pour participer virtuellement à notre Journée des investisseurs 2024, y compris aux séances de questions et réponses, l'inscription est requise et peut être effectuée à l'avance en cliquant ici.

En raison de la capacité limitée, la participation en personne se fera sur invitation seulement.

Un enregistrement et une transcription de la webdiffusion seront disponibles et archivés peu après la fin de l'événement sur les pages Web de la Journée des investisseurs 2024 et de la Trousse de l'investisseur.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn .

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements: Renseignements supplémentaires: Médias: Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs: Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]