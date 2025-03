MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX : ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, annonce avoir été retenue par LUMA Energy ServCo, LLC (LUMA) pour diriger ses services professionnels d'architecture et de conception afin d'améliorer, de renforcer et de consolider l'infrastructure des activités de transport et de distribution d'électricité de Porto Rico.

« De la conception à la mise en service, nous nous sommes imposés comme un intégrateur de technologies et de services professionnels de calibre mondial dans le domaine de l'énergie », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Nos capacités de distribution d'électricité de bout en bout sont le fruit de 100 ans d'expérience consacrés à aider nos clients à améliorer leurs systèmes existants et à mettre en place des actifs pouvant répondre aux besoins de leurs clients actuels et futurs. »

LUMA exploite le système de transport et de distribution d'électricité de Porto Rico pour le compte de la Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA). AtkinsRéalis fournit des services d'architecture, environnementaux, d'ingénierie, d'ingénierie des droits de passage, d'ingénierie de la construction, de gestion de la construction et de gestion de projet, en portant une attention particulière aux projets de lignes et de sous-stations de transport et de distribution d'électricité améliorées de façon permanente. Nous offrons des services supplémentaires, dont des études relatives aux demandes de permis et des études environnementales, l'élaboration de plans de préservation de l'environnement et de l'histoire, des services de phase de conception, des services de phase de construction, des services de relations avec la communauté et de coordination de rencontres.

« Tous les membres de LUMA sont fiers de s'associer à des parties prenantes et à des entrepreneurs comme AtkinsRéalis pour renforcer notre main-d'œuvre dans le cadre de la transformation en cours du réseau. Les progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent et ceux que nous réaliserons au cours de la prochaine décennie nous permettront de mettre sur pied le réseau électrique de nouvelle génération et de fournir le service fiable et résilient auquel nos 1,5 million de clients s'attendent et qu'ils méritent », a déclaré Juan Rodríguez, ingénieur et vice-président des programmes d'immobilisations de LUMA. « C'est avec fierté que LUMA respecte toutes les lois applicables et se conforme à toutes les réglementations locales en matière d'ingénierie et d'approvisionnement alors que nous poursuivons la transformation du réseau électrique de l'île. »

L'ouragan Maria, de catégorie 4, a touché le territoire en septembre 2017. Des vents persistants de 249 km/h et des fortes pluies ont détruit le réseau électrique de l'île, privant d'électricité la plupart des 3,4 millions d'habitants de Porto Rico. Il a fallu près de onze mois pour réparer les graves dommages subis par les lignes de distribution et les générateurs inondés, ce qui a entraîné la deuxième plus longue panne d'électricité de l'histoire du monde. L'ouragan Fiona a frappé l'île en 2022, endommageant à nouveau le réseau.

« Les autorités fédérales, étatiques et locales font confiance à nos conseils stratégiques et objectifs pour assurer la réalisation rapide et rentable de leurs projets », a déclaré Steve Morriss, président, États-Unis, Amérique latine, et Minéraux et métaux, AtkinsRéalis. « Notre équipe portoricaine étant composée à 99 % de personnes originaires de l'île, notre main-d'œuvre locale agréée, accréditée et expérimentée comprend les défis de ce projet crucial pour leur communauté, mais se soucie aussi profondément de trouver des solutions pour le mener à bien. »

Depuis 1993, AtkinsRéalis a travaillé sur certains des projets d'infrastructure étatiques et fédéraux les plus importants à Porto Rico. AtkinsRéalis a fourni un soutien essentiel, par l'intermédiaire de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) et du Puerto Rico Department of Housing (PRDOH), en administrant 1,9 milliard de dollars américains de fonds fédéraux aux survivants des ouragans Irma et Maria pour contribuer aux efforts de rétablissement et de reconstruction. Les deux tempêtes ont frappé l'île en septembre 2017 au cours de l'une des saisons de tempêtes les plus dévastatrices de l'histoire des Caraïbes. La Société fournit actuellement des services complets de conception et de conseil en ingénierie à la Puerto Rico Highway and Transportation Authority (PRHTA).

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes au www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

