MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [SNC-Lavalin Group Inc.] (TSX: ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté un contrat du Groupe Héritage Île-d'Orléans S.E.N.C. dans le cadre d'un projet du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour le nouveau pont de l'Île d'Orléans.

Membre d'un consortium en compagnie de TYLin, AtkinsRéalis dirigera notamment la conception des routes, des échangeurs, des travées d'approche, des structures terrestres, de l'aménagement paysager et des travaux connexes sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent.

« Depuis plus de 100 ans, notre entreprise est fière de réaliser de grands projets qui façonnent le paysage québécois », a indiqué Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « L'obtention de ce nouveau mandat est un exemple supplémentaire de notre capacité à offrir des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour livrer des infrastructures qui répondent aux normes les plus élevées en ingénierie et en gestion environnementale. Nous sommes ravis de faire partie de cet effort collectif pour le bien de tous les résidents de la région. »

« Ce projet emblématique du nouveau Pont de l'Île d'Orléans marque une étape importante pour AtkinsRéalis. Il sera le fruit d'une collaboration entre notre équipe originaire de la région de Québec et plus d'une centaine de professionnels à travers le Canada », a ajouté Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada chez AtkinsRéalis. « Nous sommes fiers d'avoir déjà contribué à plusieurs projets importants pour le développement de notre Capitale-Nationale tels que l'amphithéâtre de Québec, l'aéroport international Jean-Lesage ou le nouveau complexe hospitalier de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. C'est à nouveau un plaisir de mettre toute notre expertise au service de ce projet signature pour la région. »

Quelques points saillants du projet :

Stratégiquement situé à 200 m à l'ouest du pont existant, la nouvelle construction viendra remplacer l'ancienne avec un pont à haubans ultramoderne de 2,1 km de long.

à l'ouest du pont existant, la nouvelle construction viendra remplacer l'ancienne avec un pont à haubans ultramoderne de 2,1 km de long. Un nouvel échangeur sera construit sur la rive nord au confluent de l'A-40, de la route 368 et de la route 138, en plus de la reconstruction de l'A-40 et de la route 138 (boulevard Sainte-Anne ).

). L'aménagement d'un étang compensatoire pour l'habitat faunique, la construction de routes de raccordement et la mise en place d'équipements d'alimentation électrique, d'éclairage, de systèmes de transports intelligents et de télécommunications font partie intégrante du projet.

Un plan global axé sur la durabilité et mesuré par le système Envision1, développé par le Institute for Sustainable Infrastructure, sera intégré au projet.

