MONTRÉAL, le 4 mars 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX: ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu un contrat pour fournir des services d'ingénierie générale (SIG) au ministère des Transports de la Géorgie (Georgia DOT). AtkinsRéalis soutient le Georgia DOT en lui fournissant des services professionnels sur appel depuis 2000 et détient actuellement dix contrats de ce type à l'échelle de l'État.

« Nos clients de longue date continuent de nous confier la réalisation de systèmes de transport axés sur l'innovation, la sécurité, la durabilité et la mobilité, et ce, grâce à notre bilan positif combiné à notre gamme complète de services d'architecture, de conception et d'ingénierie », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis.

En vertu du contrat à prestations et à quantités indéterminées d'une valeur de 40 millions de dollars US, AtkinsRéalis fournira des services de conception technique sur appel et d'autres services de soutien en ingénierie, au besoin. Ce contrat d'une durée de trois ans est assorti d'une option de prolongation de cinq ans.

Dans la région 3 du Georgia DOT, la région de la plaine côtière de l'État, AtkinsRéalis compte 23 projets actifs qui devraient progresser vers la conception finale dans le cadre de ce nouveau contrat. Le contrat de services d'ingénierie générale (SIG) de la région 3 couvre 65 comtés, soit près de 60 % de l'État. Avec sa très grande superficie, la région présente un large éventail de conditions d'utilisation des territoires, un ensemble diversifié de collectivités locales et d'organisations de planification métropolitaine, des conditions géologiques variables, des systèmes hydrauliques côtiers et des préoccupations environnementales dynamiques. Les projets dans la région comprennent des améliorations de la capacité, des opérations et de la sécurité qui appuient la circulation des personnes, des biens et des services en Géorgie.

« Notre vaste expertise en matière de transport nous permet d'anticiper les pièges potentiels et d'accélérer la réalisation des livrables du projet afin de maximiser les investissements dans l'infrastructure, et ce, peu importe l'environnement, a déclaré Steve Morriss, président, États-Unis, Amérique latine et Minéraux et métaux d'AtkinsRéalis. Nous concevons des solutions en Géorgie depuis 1973 et, au cours de ces 50 années, nous avons su gagner la confiance du ministère des Transports en tant que partenaire de prestation. »

AtkinsRéalis s'est bâti une solide réputation en fournissant des services d'ingénierie générale aux ministères des Transports des États du Colorado, de la Floride, de la Géorgie, du New Jersey, de la Caroline du Nord et du Texas.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie dans des régions clés (le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, ainsi que l'Asie, le Moyen-Orient et l'Australie), l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

