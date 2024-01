MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX : ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu, avec ses partenaires Jacobs Technology Inc. et Longenecker and Associates, un contrat de services de soutien en ingénierie multidisciplinaire avec le Laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL) du département de l'Énergie des États-Unis. AtkinsRéalis est le fer de lance d'un consortium d'entreprises d'ingénierie de fusion de calibre mondial et apporte une décennie de connaissances sur de multiples programmes internationaux au PPPL, qui poursuit son programme pionnier de développement de solutions pour la création d'énergie de fusion pour alimenter la prochaine génération de production d'électricité.

« Soutenir la fusion à l'échelle commerciale pour offrir une énergie sécuritaire, sans limites et respectueuse de l'environnement est un autre exemple de la façon dont nous tirons parti de nos services d'ingénierie de pointe pour aider à briser la dépendance du monde aux alternatives moins durables et faire progresser la transition énergétique mondiale », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis.

Le contrat de marché de clientèle, d'une durée de cinq ans avec une période de base de trois ans et deux années optionnelles, a une valeur maximale de 50 millions de dollars américains. Les services fournis par AtkinsRéalis et ses partenaires comprennent :

- le soutien à la conception de futures mises à niveau de l'expérience nationale de mise à niveau du tore sphérique (NSTX-U), l'installation des usagers et usagères du PPPL, où se déroule la plus grande expérience de fusion ;

- le soutien à la conception et à la fabrication de sous-systèmes de diagnostic et de chauffage de plasma pour l'ITER, l'installation internationale de fusion en cours de construction en France, où AtkinsRéalis est l'ingénieure-architecte depuis 2010 en tant que membre du consortium Engage ;

- l'étude conceptuelle de centrales électriques de fusion ;

- le développement de la physique et des avancées technologiques pouvant améliorer l'économie des centrales à fusion.

« Ce travail représente une occasion importante pour AtkinsRéalis de contribuer à un programme prioritaire national et international très visible, qui renforce le domaine de la recherche et de la mise en œuvre de la fusion, a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire chez AtkinsRéalis. La prestation de services de gestion, de conception, d'ingénierie et d'analyse pour permettre au PPPL d'accomplir sa mission au travers de ses réalisations et ses initiatives scientifiques contribuera en fin de compte à accélérer la commercialisation de l'énergie de fusion et à exploiter son potentiel en tant que source d'énergie propre et sécuritaire de demain. »

Pour soutenir ses travaux aux États-Unis, AtkinsRéalis tirera parti de ses capacités de fusion européennes bien établies, ainsi que de sa vaste collaboration avec des partenaires stratégiques comme l'Atomic Energy Authority du Royaume-Uni (UKAEA), où un consortium dirigé par AtkinsRéalis agit à titre de partenaire de prestation de services d'ingénierie pour la tranche 1 du programme du tokamak sphérique pour la production d'énergie (STEP). Le Royaume-Uni et les États-Unis collaborent depuis longtemps dans la recherche et le développement de l'énergie de fusion, notamment avec les bourses de fusion PPPL-UKAEA et ont récemment annoncé un nouveau partenariat stratégique pour rendre l'énergie de fusion commercialement viable. La vaste expérience internationale d'AtkinsRéalis contribuera à faire progresser le développement de technologies carboneutres qui alimenteront l'avenir de notre planète et de ceux qui l'habitent.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Comptant plus de 70 ans de savoir-faire en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. AtkinsRéalis participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société » ou « AtkinsRéalis » désignent, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales, ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2022 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats ») et ont été mises à jour dans le rapport de gestion du premier, du deuxième et du troisième trimestre de 2023, déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR et sur le site Internet de la Société, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2022 de la Société (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et mis à jour dans le rapport de gestion du premier, du deuxième et du troisième trimestre de 2023 et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

