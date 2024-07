MONTRÉAL, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un contrat de quatre ans d'une valeur de 18 millions de dollars américains avec le département des Transports du Texas (TxDOT) pour fournir des services d'ingénierie et d'inspection de la construction dans le cadre d'un projet d'autoroute inter-États à Waco, au Texas. AtkinsRéalis a fourni des services d'ingénierie et d'inspection de la construction dans le cadre de trois autres projets d'autoroute inter-États, dont deux sont toujours en cours.

« Obtenir à nouveau des occasions d'affaires de clients de longue date, pour les aider à réinventer, à réaménager et à revitaliser l'infrastructure autoroutière afin qu'elle réponde aux besoins actuels et futurs, nous permet d'affirmer qu'AtkinsRéalis contribue à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Un réseau de transport robuste est essentiel pour relier les collectivités et soutenir la prospérité économique. »

En partenariat avec le TxDOT, AtkinsRéalis et ses partenaires sous-traitants assureront l'administration globale du projet sur le chantier, y compris la gestion quotidienne de l'inspection de la construction, de l'essai des matériaux et de la documentation du projet. Le projet, d'une valeur de 263 millions de dollars américains, consiste à élargir à huit voies près de 5,3 kilomètres (3,3 milles) de l'autoroute 35 (I-35), à reconstruire les échangeurs et les voies de desserte afin de réduire la congestion et de répondre aux besoins futurs de la première réfection complète de la chaussée depuis sa construction dans les années 1960.

« Les relations et la connaissance du monde réel sont les pierres angulaires de nos services d'ingénierie et d'inspection de la construction », a déclaré Steve Morriss, président, États-Unis, Amérique latine, et Minéraux et métaux d'AtkinsRéalis. « Notre équipe compte 27 anciens employés du TxDOT, qui possèdent le vaste savoir-faire technique nécessaire pour résoudre les enjeux avant qu'ils prennent de l'ampleur et maintenir les objectifs de production du TxDOT et des normes de qualité élevées pour l'un de ses projets principaux. »

La mise à niveau de l'autoroute est une priorité pour la ville de Waco, dans l'État du Texas, la Federal Highway Administration (FHWA) et le département des Transports des États-Unis. Près de la moitié (45 %) des Texans vivent le long du corridor de transport de l'autoroute 35 de 812 kilomètres (505 milles) dans les limites de l'Étati. La route de 2 525 kilomètres (1 569 milles) est la plus grande autoroute reliant le Canada et le Mexique. La majorité des échanges commerciaux du Mexique avec les États-Unis et le Canada, dont la valeur annuelle est évaluée à environ 750 milliards de dollars américains, transitent par camions sur l'I-35ii.

AtkinsRéalis a fourni des services d'ingénierie et d'inspection de la construction dans le cadre d'un large éventail de projets du TxDOT, ce qui a permis d'améliorer la sécurité et de réduire la congestion sur certaines des routes les plus achalandées de l'État. La Société a notamment participé au projet Capital Express Northiii de 606 millions de dollars américains le long d'une autoroute inter-États à Austin, le plus important projet de conception-soumission-construction du TxDOT à ce jour. Depuis plus de 20 ans, la Société fournit des services d'ingénierie et d'inspection de la construction dans l'État du Texas, le premier ayant été le projet du système de péage du centre du Texas réalisé en 2002. AtkinsRéalis fournit aussi des services d'ingénierie et d'inspection de la construction aux départements des Transports des États de l'Arkansas, du Colorado, de la Floride, de la Géorgie, de l'Idaho, du Missouri, du New Jersey, de la Caroline du Nord, de l'Oklahoma, de Washington et de Porto Rico.

