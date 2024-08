MONTRÉAL , le 8 août 2024 /CNW/ - Candu Énergie inc., une société d'AtkinsRéalis [Groupe AtkinsRéalis inc.] (TSX : ATRL) a conclu une entente avec la Third Qinshan Nuclear Power Company Limited (TQNPC) pour poursuivre le mandat de prolongation de durée de vie (jusqu'à 30 ans) des deux réacteurs CANDU® installés à la centrale nucléaire de Qinshan en Chine. Dans le cadre de la phase III du projet, AtkinsRéalis fournira des services de conception, d'ingénierie et d'approvisionnement, incluant de l'outillage sophistiqué pour réacteurs, de la formation pour le personnel de la TQNPC et l'achèvement des travaux d'ingénierie requis pour prolonger l'exploitation de la centrale.

« À titre d'organisation de calibre mondial en matière de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire, nous sommes à l'avant-garde des projets visant à transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde entier », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Nous entrons dans un cycle extraordinaire au niveau du marché du nucléaire, avec une demande importante pour de nouveaux réacteurs, à laquelle s'ajoutent des mandats de remise à neuf pour ceux déjà en service. En raison de son envergure, de son expertise et de ses antécédents exemplaires, AtkinsRéalis est particulièrement bien placée pour réaliser de grands projets nucléaires dans le respect des délais et des budgets. C'est un mandat qui cadre parfaitement avec notre raison d'être et notre intérêt marqué pour des initiatives qui améliorent la façon que nous avons tous de nous loger, d'entrer en communication, d'être alimentés en énergie et de nous protéger. »

La technologie CANDU : pour façonner un meilleur avenir

L'exploitation des réacteurs CANDU à Qinshan a débuté entre 2002 et 2003. En 2024, TQNPC a atteint le jalon de 677 jours d'exploitation en continu pour l'une de ces unités, établissant ainsi un record au niveau national. Au cours de cette période, le réacteur CANDU a produit l'équivalent en électricité de 3,5 millions de tonnes de charbon, ce qui a permis de réduire les émissions de carbone de plus de 9 millions de tonnes.1

La date d'échéance prévue pour le remplacement de composants des réacteurs approche, et ce remplacement permettra d'accroître de 30 ans leur capacité d'exploitation. La remise à neuf tirera profit des dernières améliorations technologiques pour accélérer la réalisation du projet. Ce contrat fait suite à des mandats obtenus en 2021 et en 2022 pour des travaux préparatoires préalables au projet, tous deux ayant été réalisés dans le respect des échéanciers.

En tant que titulaire exclusif d'une licence commerciale liée au portefeuille de propriétés intellectuelles canadiennes de CANDU, AtkinsRéalis est ‒ à ce jour et à l'échelle mondiale ‒ la seule organisation ayant joué un rôle de premier plan dans tous les projets de remise à neuf des réacteurs CANDU. Ces projets incluent ceux réalisés avec succès ou en cours en Asie, en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud.

« AtkinsRéalis est reconnue comme un chef de file mondial en matière de remise à neuf de réacteurs » , a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. « Comme nous l'avons souligné lors de notre récente Journée des investisseurs, nos activités liées au soutien de la remise à neuf des réacteurs CANDU représentent un marché potentiel de 15 milliards de dollars si nous tenons compte de projets à venir en Chine, au Canada, en Argentine, en Roumanie et en Corée du Sud, incluant possiblement 19 réacteurs CANDU au cours des 10 prochaines années2. Avec ce tout récent mandat à Qinshan, nous sommes fiers de maintenir notre réputation de chef de file en matière de remise à neuf pour la technologie CANDU et de préserver une tradition de sécurité, de qualité et d'excellence dans l'exécution. »

En tant que fabricant d'origine et dépositaire de la technologie CANDU, AtkinsRéalis a fait partie de l'équipe de projet responsable de la construction initiale des réacteurs à Qinshan. Ils ont été mis en service dans les limites budgétaires et dans les délais prescrits, tout comme les sept derniers réacteurs CANDU construits ailleurs dans le monde. La centrale de Qinshan a déjà réussi à tirer profit de la capacité de la technologie CANDU à utiliser des matières premières autres que l'uranium naturel ‒ par exemple, l'uranium recyclé. Les réacteurs CANDU de Qinshan servent également à produire des isotopes pour le secteur industriel et pour le secteur médical, sauvant des vies.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire, l'Exploitation et l'entretien et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Avec plus de 70 ans de savoir-faire en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. La technologie CANDU d'AtkinsRéalis permet également la coproduction de radio-isotopes médicaux utilisés pour la détection et le traitement du cancer. L'entreprise soutient également les initiatives liées au traitement du cancer par l'entremise de son partenariat avec TerraPower pour extraire les isotopes d'anciens déchets nucléaires. Pour en savoir plus, consultez notre page consacrée au secteur Énergie nucléaire.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société constituent des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et mis à jour pour le premier trimestre de 2024 et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

______________________ 1 Renseignements fournis par la Third Qinshan Nuclear Power Company 2 D'après l'évaluation d'AtkinsRéalis

