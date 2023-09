MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX : ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le contrat de conception et de soutien avec la Central Florida Expressway Authority (CFX) dans le cadre du prolongement de la route étatique près d'Orlando.

« Nous tirons parti de notre expertise pour offrir des routes sécuritaires et pratiques aux collectivités en faisant appel, notamment, à des techniques de conception et de construction novatrices pour moderniser les infrastructures de transport. De plus, notre expertise nous permet de réaliser les projets de nos clients dans le respect des délais et du budget. » a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, AtkinsRéalis.

Dans le cadre du contrat de conception-soumission-construction de 21 M$ US sur 6,5 ans, AtkinsRéalis concevra une route à péage à quatre voies de 4,5 kilomètres au-dessus du terre-plein central de la route existante. Les innovations en matière de conception et les techniques accélérées de construction de ponts mises en œuvre par AtkinsRéalis ont permis à CFX de réaliser d'importantes économies sur les coûts de construction sur la voie rapide surélevée à 58 travées. De plus, la modélisation 3D et les rendus créés par le Centre de technologie mondial (CTM) d'AtkinsRéalis simplifient le calendrier de construction et réduisent l'empreinte carbone du projet. La nouvelle voie rapide permettra de réduire la congestion le long de ce corridor très fréquenté.

« Guidée par notre personnel hautement qualifié et par ses idées novatrices, notre approche de la conception et de la planification dictée par les données nous a permis de remporter le contrat, a déclaré Steve Morriss, président Services d'ingénierie, États-Unis, AtkinsRéalis. Grâce à notre expertise spécialisée et notre technologie à la fine pointe, nous offrons à notre clientèle une analyse technique et une valeur exceptionnelles. »

Avec le cadre de conception mondial d'AtkinsRéalis, jusqu'à 200 membres du personnel collaboreront au projet, fournissant une conception de classe mondiale pour le plus grand projet de CFX de son programme de travail quinquennal.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques à l'échelle mondiale. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif : consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, ingénierie et conception, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, de l'exploitation et l'entretien, de la mise hors service et du capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements: Renseignements supplémentaires: Médias : Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected] ; Investisseurs : Denis Jasmin , Vice-président, Relations avec les investisseurs , 514 393-8000, poste 57553, [email protected]