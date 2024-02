MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [SNC-Lavalin Group Inc.] (TSX: ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, annonce la nomination de Christine Healy, une dirigeante internationale chevronnée, au poste de présidente, Asie, Moyen-Orient et Australie (AMOA). Son mandat débutera le 19 février 2024.

Christine Healy, présidente, Asie, Moyen-Orient et Australie (AMOA). (Groupe CNW/AtkinsRéalis)

« Nous sommes ravis d'accueillir Christine à ce nouveau poste de direction. Grâce à sa vaste expérience et à son exposition à diverses régions tout au long de sa carrière, elle apporte une perspective et une expérience mondiales uniques qui enrichiront notre approche stratégique, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. Je me réjouis à l'idée de travailler avec elle pour servir nos clients dans la région d'AMOA alors que nous poursuivons notre parcours pour offrir des solutions visant à relever les défis mondiaux les plus pressants de notre époque. »

Mme Healy cherchera principalement à faire progresser l'offre de services d'ingénierie d'AtkinsRéalis dans les secteurs de l'infrastructure, des transports et de l'énergie propre. Elle relèvera du président et chef de la direction et sera également membre de l'équipe de direction.

AtkinsRéalis a une forte présence en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et a notamment participé à des projets dans ces régions tels que « THE LINE » à Neom ; la liaison ferroviaire ouest Hong Kong-Shenzhen et l'aéroport international de Hong Kong, le métro de Sydney - Western Sydney Airport ; l'opéra de Dubaï ; l'édifice Landmark 81, nommé l'un des 10 plus grands gratte-ciel au monde en 2019, à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam ; et le métro de Riyad. En décembre dernier, la société a été choisie pour soutenir la conception du plan directeur de New Murabba, le plus grand centre-ville moderne au monde à Riyad, et du Mukaab, une destination immersive qui révolutionnera la façon dont les gens vivent l'hébergement, la vente au détail et les loisirs.

À propos de Christine Healy

Christine Healy a développé de nouvelles occasions d'affaires, négocié dans des environnements complexes et établi des relations durables avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les partenaires et les investisseurs. Elle possède une expérience de dirigeante en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, au Royaume-Uni et en Europe, ainsi qu'en Amérique, et a auparavant travaillé chez TotalEnergies, où elle a occupé des postes à responsabilités croissantes au sein de la haute direction, y compris celui de vice-présidente principale, Neutralité carbone et Europe continentale. Avocate et économiste de profession, sa gestion réussie de secteurs de plusieurs milliards de dollars, son habileté à composer avec les fusions et les acquisitions et sa participation active aux programmes de développement durable et de transition énergétique témoignent de sa ses qualités de dirigeante. Mme Healy a également occupé le poste de cheffe de la stratégie et cheffe du contentieux chez Maersk Oil, où elle était responsable de la stratégie, du développement des affaires, des communications, des négociations commerciales et du soutien juridique dans 14 pays. En tant que vice-présidente, Développement des affaires pour Statoil (maintenant Equinor) en Amérique du Nord, elle était responsable de la croissance, y compris de l'exécution des fusions-acquisitions.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Autres nouvelles et informations se trouvent sur www.atkinsrealis.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements: Médias: Harold Fortin; Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs: Denis Jasmin , Vice-président, Relations avec les investisseurs , 514 393-8000, poste 57553 , [email protected]