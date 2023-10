AtkinsRéalis lance le plan de RéconciliACTION, renforçant l'engagement à long terme envers les relations avec les Autochtones

MONTRÉAL, le 23 oct. 2023 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX: ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, est fière de dévoiler son premier plan de RéconciliACTION (PRA) au Canada, qui décrit en détail les actions que la société mènera d'ici 2030, dans les domaines de l'approvisionnement, du recrutement, de la formation et de l'expérience des employés, des soumissions, de la réalisation de projets, des partenariats et de la philanthropie, et plus encore.

« Mener nos activités de façon responsable en tant qu'organisation est au cœur de la manière dont nous nous acquittons de notre mission : façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « L'une des façons dont nous démontrons cet engagement est de continuer à faire évoluer et à renforcer notre stratégie de relations avec les Autochtones au Canada, depuis ma signature de l'engagement d'AtkinsRéalis envers les peuples autochtones en 2020 jusqu'au lancement de notre PRA en 2023. Ce plan continuera d'éclairer le travail important entrepris pour soutenir les communautés autochtones à l'échelle nationale pour les années à venir. »

Le PRA orientera la stratégie de relations avec les Autochtones d'AtkinsRéalis au Canada à l'avenir. Un élément clé du plan consiste à accroître la collaboration entre les services d'ingénierie d'AtkinsRéalis au Canada et les groupes autochtones au moyen de sociétés en commandite et d'ententes en co-entreprise pour des projets. Le plan consiste également à maintenir la participation des sociétés autochtones à la chaîne d'approvisionnement d'AtkinsRéalis dans le cadre de projets partout dans le pays.

Les projets financés par le gouvernement fédéral au Canada exigent maintenant d'atteindre une cible minimale en termes d'inclusion, de budget, d'emploi des Autochtones ou d'une combinaison de ces éléments. La mise en œuvre du plan aidera à harmoniser AtkinsRéalis avec les exigences en matière d'inclusion des Autochtones des clients canadiens et à rendre les services d'AtkinsRéalis accessibles aux communautés autochtones qui cherchent à combler l'écart que leurs communautés vivent dans les marchés de plusieurs milliards de dollars, comme l'infrastructure et l'énergie propre, où les soumissionnaires retenus doivent satisfaire à des exigences exhaustives en matière de mobilisation des Autochtones.

« Ce plan nous aidera à intégrer une mobilisation significative des Autochtones dans le travail que nous faisons et notre façon de travailler », a déclaré Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada, AtkinsRéalis. « Notre plan de RéconciliACTION officialisera maintenant la structure d'orientation, de gouvernance et de financement que nous avons apportée à des projets comme notre partenariat Indigenous E3 et l'entente de coopération avec Shwe Miikaan. Il nous permettra d'intégrer systématiquement les principes de la réconciliation dans nos rapports avec les communautés au Canada. »

Conformément aux recommandations du rapport final de 2015 de la Commission de vérité et réconciliation, de nombreuses sociétés canadiennes ont créé et publié des stratégies précises en réponse à l'appel à l'action 92 du rapport qui invite le secteur des entreprises du Canada à participer à la réconciliation et à contribuer à la compréhension et au respect des droits des Autochtones ainsi qu'à la promotion de l'avancement économique pour les peuples et les communautés autochtones.

Principaux aspects du plan de RéconciliACTION d'AtkinsRéalis

Le plan de RéconciliACTION d'AtkinsRéalis comporte trois piliers principaux, à savoir : inclure, soutenir et responsabiliser. Après les premières actions menées dans le cadre du plan en juillet, environ 80 % des actions indiquées dans le PRA de la Société sont déjà en cours ou terminées. Voici une sélection d'actions clés pour chaque pilier:

Pilier 1 : Inclure

Prévoir d'embaucher un effectif autochtone supplémentaire de 210 individus au cours des sept prochaines années

Veiller à ce que tous les partenaires des RH au Canada reçoivent une formation sur la sensibilisation à la culture autochtone

reçoivent une formation sur la sensibilisation à la culture autochtone Établir des partenariats avec les communautés, les organisations et les sociétés autochtones pour soutenir les initiatives mutuellement avantageuses et collaborer dans le cadre de celles-ci

Accroître la portée des offres d'emploi par l'entremise des partenaires du recrutement des talents autochtones et des recruteurs

Accorder des congés pour l'utilisation traditionnelle du territoire et les pratiques spirituelles ou culturelles

Pilier 2 : Soutenir

Accroître le nombre de professionnels des relations avec les Autochtones afin d'améliorer notre capacité de collaborer avec les groupes autochtones

Établir, harmoniser et suivre les indicateurs clés de performance internes pour mesurer la réussite d'une année à l'autre ou les points à améliorer du plan

Publier un rapport annuel résumant les réussites, les leçons apprises et les améliorations continues apportées

Établir des partenariats avec les communautés, les organisations et les sociétés autochtones qui proposent des études, de la formation et offrent des possibilités aux jeunes Autochtones dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

Pilier 3 : Responsabiliser

Fournir de la formation, investir dans le renforcement des capacités et prodiguer des conseils en matière de développement à d'éventuels partenaires d'affaires autochtones

Augmenter le nombre de fournisseurs autochtones qualifiés avec AtkinsRéalis

Établir des objectifs de dépenses pour les Autochtones pour les projets et les services d'une année à l'autre

Cerner les possibilités de collaboration avec les clients et les communautés autochtones locales grâce à des possibilités d'investissement ou de co-entreprise

Pour en savoir plus sur l'approche globale d'AtkinsRéalis en matière de relations avec les Autochtones, visitez notre site Web ici.

