MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX: ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a été nommée partenaire de prestation de services intégrés par Rio Tinto pour le projet minier Simandou en République de Guinée, qui contient le plus grand gisement de minerai de fer à forte teneur inexploité au monde.

« Il n'y a pas d'avenir net zéro sans exploitation minière durable. Nous sommes donc ravis de mettre à profit notre expertise minière dans un projet aussi important et transformateur, a commenté Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. Du lithium dans les batteries jusqu'au silicium dans les panneaux solaires, les minéraux critiques sont nécessaires pour produire l'énergie propre, les infrastructures décarbonées et les nouvelles formes de transport qui accompagnent un monde net zéro qui nécessite plus d'électricité et d'infrastructures pour répondre à la demande d'une population croissante. »

En tant que partenaire de prestation de services intégrés, l'équipe mondiale et multidisciplinaire Minéraux et métaux d'AtkinsRéalis assurera la gestion de projet et de la construction, l'ingénierie et la conformité technique, en plus de fournir des services de gestion des contrats dans le cadre du contrat pluriannuel. Il s'agit du plus grand projet minier d'AtkinsRéalis au cours de la dernière décennie et du premier projet minier que la société réalisera en tant que partenaire de prestation de services intégrés.

Minerai de fer à forte teneur et net zéro

Pour atteindre les objectifs net zéro mondiaux de 2050, l'extraction et la production de certains minéraux et métaux critiques nécessaires aux infrastructures durables devront augmenter jusqu'à 500 %1. Le fer, un minérai critique et la principale composante de l'acier, est l'alliage le plus utilisé au monde, et la consommation mondiale d'acier devrait augmenter de 1 à 2 % par année au cours de la prochaine décennie2.

Cependant, la production d'acier est actuellement responsable d'environ 8 % des émissions mondiales de carbone3. Alors que les aciéristes cherchent à réduire leur empreinte, la demande pour du fer à forte teneur et à faible taux d'impuretés augmente. Ce type de fer peut être utilisé pour produire de l'acier en générant beaucoup moins d'émissions. Le chantier de Simandou abrite le dernier gisement de minerai de fer à forte teneur inexploité connu au monde. C'est aussi le plus grand et le plus riche.

« Pour décarboner les futurs projets d'infrastructures, il faut examiner les processus de construction et d'ingénierie de bout en bout, y compris la production d'acier, a déclaré César Inostroza, chef de la direction, Minéraux et métaux, AtkinsRéalis. Les nouvelles constructions d'infrastructures ne font qu'augmenter en fréquence et en envergure, car les clients des secteurs public et privé cherchent à décarboner leurs actifs, à gérer les risques climatiques et à renforcer leur résilience climatique. Le gisement de minerai de fer de premier ordre de Simandou sera essentiel à la transition mondiale vers le net zéro et à la production d'acier à plus faible intensité de carbone nécessaire à ces nouvelles constructions d'infrastructures durables. Tout au long de notre mandat lié au chantier de Simandou, une de nos priorités absolues est de déployer l'ensemble de nos capacités d'Ingénierie Net Zéro, afin de veiller à ce que les solutions minières durables restent au premier plan durant chacune des phases du projet. Non seulement nous protégerons le terrain de façon responsable, mais nous offrirons également une valeur sociale et des possibilités économiques aux générations actuelles et futures de Guinéens et Guinéennes. »

L'ingénierie au service de notre raison d'être

Ces projets d'infrastructures transformateurs augmenteront considérablement la mobilité, les possibilités économiques et le niveau de vie des générations actuelles et futures de Guinéens et Guinéennes. La supervision des composantes ferroviaires et portuaires du projet impliquera une collaboration entre les équipes Transports et Minéraux et métaux d'AtkinsRéalis, ce qui réunira l'expertise d'équipes de projet de Montréal (Canada), de Londres (Royaume-Uni), de Conakry (Guinée), et de Belo Horizonte (Brésil).

Comme l'État guinéen possède 15 % de la mine, le projet générera des recettes fiscales substantielles pour le pays et favorisera un investissement étranger direct important dans l'économie locale4.

À propos d'AtkinsRéalis

