MONTRÉAL , le 17 avril 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX : ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a été choisie comme fournisseur principal d'un cadre lié aux services publics britanniques d'une valeur de 780 millions de livres sterling.

À partir d'avril 2024, AtkinsRéalis fournira des services multidisciplinaires, notamment en matière de gestion de projet et de programme, de services-conseils ainsi que de conception et d'ingénierie, pour le lot 1 du cadre de Pagabo en tant que seul fournisseur. La valeur de ce lot pourrait atteindre 500 millions de livres sterling pour l'entreprise. Plus de 2 000 organisations du secteur public en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord auront ainsi accès aux services d'AtkinsRéalis par attribution directe, et ce, dans divers marchés tels que : les gouvernements centraux et locaux, la défense, la santé, les transports, les infrastructures, les secteurs énergétiques tels que l'énergie nucléaire et l'énergie renouvelable ainsi que l'eau et l'environnement. Le cadre est d'une durée de trois ans (assorti d'une option de prolongation d'une année) et, pour cette même période, AtkinsRéalis a aussi été choisie avec un autre fournisseur pour le nouveau cadre de Pagabo propre à l'Écosse d'une valeur de 27 millions de livres sterling.

« Les organisations du secteur public doivent relever un défi multidimensionnel pour maintenir les dispositions de service et réaliser des économies tout en offrant des installations carboneutres et des infrastructures durables sur le plan opérationnel, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. En vertu de ce nouveau cadre, nous continuerons de mettre l'accent sur la réalisation de solutions de pointe tout en contribuant à de meilleurs résultats pour les clients et les collectivités. L'harmonisation de nos équipes de gestion de projet, de conception et d'ingénierie sous la bannière AtkinsRéalis nous permet de tirer parti de l'étendue et de la profondeur de nos compétences, maximisant ainsi notre capacité à travailler de façon transparente et à proposer une offre intégrée à nos clients et partenaires locaux. »

Cette nomination permet à AtkinsRéalis de continuer à soutenir ses clients du secteur public au Royaume-Uni par l'intermédiaire de Pagabo en leur fournissant des conseils de pointe en matière de services professionnels de construction et d'actifs bâtis pendant encore quatre ans et en offrant par le fait même une valeur sociale et des avantages communautaires. Figurant parmi les principales organisations d'approvisionnement du Royaume-Uni, Pagabo fournit une série de cadres qui permettent aux agences du secteur public de se procurer les biens et services dont elles ont besoin.

Grâce à son rôle de fournisseur principal de deux cadres précédents de Pagabo au cours des huit dernières années, AtkinsRéalis a réalisé plus de 1 270 mises en service pour 215 clients dans toutes les régions du Royaume-Uni et produit un rendement social de l'investissement de plus de 249 millions de livres sterling au cours des 12 derniers mois seulement.

« Le renouvellement de notre mandat à titre de fournisseur principal du cadre de services professionnels de Pagabo en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, et du cadre propre à l'Écosse témoigne du travail que nos équipes ont accompli pour les clients partout au pays au cours des huit dernières années, a affirmé Richard Robinson, président pour le Royaume-Uni et l'Irlande d'AtkinsRéalis. En s'appuyant sur sa réputation de fournisseur de confiance, AtkinsRéalis est en mesure d'offrir une innovation constante, une approche numérique et une réussite démontrée dans la réalisation d'une valeur sociale, ainsi que la gamme complète de services uniques à des projets et programmes multidisciplinaires - le tout provenant d'un seul fournisseur, ce qui permet d'accroître l'efficacité de la prestation et l'uniformité du service à la clientèle. »

Rendement social de l'investissement

Le rendement social de l'investissement est calculé sur les mises en service du secteur public, à l'aide de l'outil de valeur sociale LOOP et d'une méthodologie acceptée par le gouvernement britannique, pour mesurer les éléments de valeur sociale de chaque projet et leur donner une valeur de substitution. Cette mesure couvre les avantages sociaux, environnementaux et économiques ainsi que de nombreux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Elle permet à AtkinsRéalis d'optimiser la valeur sociale que la société apporte et les avantages pour les collectivités locales grâce à la création d'emplois, au soutien à l'emploi et aux compétences, à l'investissement dans les chaînes d'approvisionnement locales (PME), à la génération de travail pour les groupes sous-représentés, et à la réduction de l'itinérance et de la criminalité.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif : consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société » ou « AtkinsRéalis » désignent, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société ou de la direction sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que ses actions et/ou ses résultats réels pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats ») déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ et sur le site Internet de la Société, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

