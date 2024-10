MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis, société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, accueille E.S. Fox Limited comme nouvel ambassadeur de la campagne Les Canadiens pour CANDU.

E.S. Fox Limited a été fondée en 1934 en tant que petite entreprise de plomberie et de chauffage. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une société de fabrication et de construction multidisciplinaire de niveau 1. Profondément enracinée en Ontario, E.S. Fox fournit une présence sécuritaire sur le terrain dans le secteur de l'énergie nucléaire depuis plus de 50 ans. Elle considère le nucléaire comme une valeur sûre pour produire de l'énergie propre et fiable, ainsi qu'une plateforme permettant aux gens qualifiés de perfectionner leur art en construisant des infrastructures canadiennes essentielles.

Lancée le 28 février 2024, la campagne Les Canadiens pour CANDU est fièrement appuyée par des organisations dans les domaines syndical, de la chaîne d'approvisionnement, de la médecine nucléaire et de l'éducation, ainsi que par des entreprises autochtones canadiennes. Menée par les coprésidents, le très honorable Jean Chrétien, et l'ancien premier ministre de l'Ontario, Mike Harris, la campagne fait la promotion du déploiement de la technologie nucléaire CANDU® au pays et à l'étranger à l'appui des efforts déployés au Canada et à l'échelle mondiale pour atteindre l'objectif de carboneutralité.

« J'aimerais remercier E.S. Fox Limited de son leadership dans le secteur nucléaire canadien de calibre mondial et de son appui à la technologie CANDU », a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. « Ce mouvement en plein essor peut faire du Canada un champion mondial de l'énergie propre, tout en faisant la promotion d'une industrie nucléaire nationale dont la population canadienne peut être fière. »

« En tant qu'entreprise de niveau 1 de la chaîne d'approvisionnement nucléaire, nous sommes enthousiastes d'appuyer les centrales CANDU ainsi que toutes les technologies nucléaires au Canada, en tant que l'une des sources d'énergie les plus propres et les plus fiables qui soient », a affirmé Frank Pepers, vice-président du développement des affaires chez Fox. « L'Ontario est l'une des puissances économiques du Canada, et nous avons besoin d'énergie propre et fiable provenant de sources comme les centrales nucléaires CANDU pour démontrer que la croissance durable est non seulement possible, mais abordable. »

Inscrivez-vous à canadiansforcandu.com/fr pour appuyer le mouvement et suivez-le sur LinkedIn.

LE MOMENT CANDU

Le Canada jouit d'un savoir-faire de calibre mondial dans la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la gestion globale des programmes de réacteurs nucléaires, appuyée par une chaîne d'approvisionnement hautement qualifiée. La technologie CANDU est l'une des innovations les plus importantes du Canada et demeure la seule technologie nucléaire développée et autorisée au pays.

La technologie CANDU, qui utilise de l'uranium naturel, est réputée pour sa sécurité, son efficacité et sa polyvalence. Elle est une source de fierté pour le peuple canadien et demeure pionnière en matière d'innovation nucléaire partout dans le monde. Six décennies après sa création, elle est le pilier d'un écosystème nucléaire canadien dynamique qui soutient plus de 89 000 emplois stables et bien rémunérés dans une grande variété de métiers spécialisés et professionnels, sans oublier le corps de recherche de nos universités et établissements de classe mondiale.1

La technologie CANDU demeure la seule technologie d'énergie nucléaire qui coproduit les isotopes médicaux utilisés dans les traitements de lutte contre le cancer et la stérilisation des appareils médicaux. Le parc actuel de réacteurs CANDU en Ontario produit 50 % de l'approvisionnement mondial en cobalt 60, qui est utilisé pour la stérilisation d'instruments médicaux.2

La propriété intellectuelle des réacteurs CANDU appartient au gouvernement fédéral. Il s'agit d'un actif stratégique national essentiel à la transition énergétique, qui appuie d'importantes possibilités économiques pour le Canada.

La campagne Les Canadiens pour CANDU demande aux gouvernements fédéral et provinciaux d'appuyer la seule technologie nucléaire canadienne sur le marché afin d'aider le pays à atteindre le net zéro et à soutenir un écosystème nucléaire national florissant.

Le choix est clair. Il est temps d'opter pour CANDU.

À PROPOS DE LA CAMPAGNE LES CANADIENS POUR CANDU

La campagne Les Canadiens pour CANDU est formée de chefs de file de l'industrie, de membres de la chaîne d'approvisionnement nationale, d'universitaires et de citoyens qui croient que l'innovation et le savoir-faire canadiens ont un rôle de premier plan à jouer dans le déploiement de solutions d'énergie nucléaire au pays et à l'étranger. https://canadiansforcandu.com/fr/

À PROPOS D'E.S. FOX LIMITED

Depuis son siège social à Niagara Falls, E.S. Fox Limited exploite des bureaux régionaux offrant des services complets partout en Ontario, y compris dans toutes les grandes installations nucléaires. L'entreprise offre chaque année des millions d'heures-personnes d'embauche directe, se spécialisant dans la surveillance de la sécurité, l'assurance de la qualité, l'ingénierie, la gestion de projet, et plus encore. Son expertise de base comprend les travaux structuraux, mécaniques et électriques, ainsi que la tôlerie, les systèmes CVC, la réfrigération, la mécanique de chantier, le gréement et la chaudronnerie.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

______________________________

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias, Daniela Pizzuto, Directeur, Communications externes, [email protected] ou [email protected]