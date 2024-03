MONTRÉAL , le 25 mars 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [SNC-Lavalin Group Inc.] (TSX : ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu un contrat de TESCanada H2 inc. (« TESCanada ») pour fournir des services d'ingénierie et de conception préliminaires pour son projet de production d'hydrogène vert, appelé Projet Mauricie, au Québec.

« Des réseaux carboneutres sécuritaires et abordables seront nécessaires à mesure que nous électrifierons une plus grande partie de nos économies, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. L'hydrogène vert offre une option intéressante en matière d'énergie propre pour les secteurs difficiles à décarboner. Nous sommes heureux de mettre à disposition notre expertise en services d'ingénierie appliquée à l'énergie propre pour faire progresser l'écosystème de l'hydrogène vert et assurer une transition énergétique réussie. »

Le Projet Mauricie de TESCanada est une initiative innovatrice en matière d'énergie renouvelable. Il vise à accélérer la transition énergétique en produisant jusqu'à 70 000 tonnes d'hydrogène vert par année, ce qui servira à décarboner les processus industriels et le transport lourd au Québec. Le projet permettra de réduire les émissions de 800 000 tonnes d'équivalent CO 2 par année, dans la lignée des objectifs de décarbonation du Québec. Dans le cadre du projet, l'électricité propre sera fournie majoritairement par de nouvelles installations de production d'énergie renouvelable, y compris des parcs éoliens et solaires, pour une puissance totale de 1 000 MW. Ces installations, qui devraient être mises en service en 2028, représentent l'un des plus grands projets d'hydrogène propre de cette envergure au Canada. C'est aussi l'un des plus grands projets de décarbonation annoncés au Québec à ce jour.1

Une équipe multidisciplinaire d'AtkinsRéalis, en collaboration avec des spécialistes de la firme BBA, élaborera des plans de projet, un calendrier d'exécution, des estimations de coûts, fournira des évaluations des répercussions environnementales et aidera TESCanada à obtenir les permis requis pour le projet. AtkinsRéalis apportera également son soutien pour relever les défis techniques du projet, en jouant notamment un rôle dans les activités d'ingénierie et sur le terrain, qui comprennent des études et des essais géotechniques. De plus, elle aidera TESCanada pour tout ce qui concerne l'engagement des parties prenantes et dans la collectivité.

« C'est avec fierté que nous mettons notre vaste expertise au service de ce projet québécois innovateur qui autoproduira en grande partie de l'électricité renouvelable avec des éoliennes et un parc solaire pour produire de l'hydrogène vert, a déclaré Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada, AtkinsRéalis. L'hydrogène vert offre une solution efficace pour décarboner les processus industriels lourds et le transport de longue distance, ainsi que d'autres secteurs qui ne sont pas adaptés à l'électrification directe. Nous nous réjouissons de voir notre entreprise canadienne se positionner en tant que chef de file dans le domaine de l'hydrogène après avoir développé un important portefeuille dans ce domaine à l'échelle mondiale. »

AtkinsRéalis possède une vaste expérience du marché de l'hydrogène dans le monde entier. La Société a mené à bien des projets aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe offrant des services professionnels et de gestion de projet, consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, ingénierie et conception, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que les Services d'ingénierie dans des régions clés (Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Asie, Moyen-Orient et Australie), l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société » ou « AtkinsRéalis » désignent, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société ou de la direction sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que ses actions et/ou ses résultats réels pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats ») déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ et sur le site Internet de la Société, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

