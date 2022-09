La marque certifiée B Corp. dévoile une formule de stylisme personnalisée qui met en valeur le meilleur de ses modèles sport de tous les jours.

SAN FRANCISCO, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Athleta , une marque de Gap Inc. (NYSE : GPS), a annoncé aujourd'hui le lancement du Look Athleta, une formule de stylisme unique en son genre qui se traduit par une collection exclusive correspondante de huit modèles axés sur la performance. Les équipes de conception et de stylisme de la marque se sont inspirées des commentaires précieux des clients pour créer des vêtements qui présentent les mêmes propriétés de performance que les modèles techniques d'Athleta. Créés par des femmes et pour les femmes, ils s'adaptent parfaitement aux besoins de chacune sans compromettre la fonction ou le style. De par sa conception inclusive, la formule personnalisée offre des modèles de tailles TTP à 3X, ainsi que des tailles Petite et Grande.

Athleta lance « Le look Athleta »

Tirant sa source de l'ADN de performance d'Athleta, la formule de stylisme Le look Athleta est très simple.

Avec le lancement du Look Athleta, la marque propose une collection capsule correspondante de huit modèles pour personnaliser la tenue de la femme active. Les huit modèles s'agencent pour former vingt tenues différentes qui reprennent le meilleur des catégories performance et vie active d'Athleta. L'objectif de cette capsule est de vous permettre de faire de l'exercice sans faire de compromis sur votre style, simplement en superposant quelques modèles.

« Les femmes recherchent des vêtements plus fonctionnels, mais aussi plus tendance qu'avant la pandémie. Elles veulent le confort d'un article performant et l'élégance de leur tenue coup de cœur d'antan. Elles veulent également quelques modèles essentiels qu'elles porteront encore et encore de plusieurs façons différentes », déclare Ebru Ercon, vice-président de la conception chez Athleta. « Les commentaires de nos clientes démontrent un intérêt pour le magasinage simplifié. Nous avons donc mis au point cette capsule automnale qui permet de créer davantage de tenues, avec un minimum de modèles. Nous avons créé une collection adaptée à son rythme de vie. »

La collection exclusive de huit modèles offre une polyvalence grâce à la superposition de vêtements, tout en reprenant les meilleurs vêtements d'entraînement d'Athleta dans des tissus doux et extensibles comme le tissu Powervita™ seconde peau préféré des clientes, mais dans les modèles raffinés pour la vie active qui font déjà la réputation d'Athleta. La capsule comprend le legging évasé fendu Elation , le soutien-gorge long à col en V Elation , le col roulé sans coutures Ascent , le chandail à capuchon Cocon Retroplush , le blazer en Primatwill , le gilet long sans plumes Whisper , la robe Delancey et le pantalon cargo droit Delancey. Les nouveaux modèles pour l'automne sont proposés dans une gamme de couleurs de saison, comme le vert olive d'Aspen, l'acajou ancien et l'orange feuillage. Les prix varient entre 65 $ et 269 $. La collection exclusive sera offerte en magasin et sur Athleta.ca à partir du 20 septembre, et elle sera proposée en tailles inclusives de TTP à 3X ainsi que dans les tailles Petite et Grande.

La nouvelle gamme de sous-vêtements d'Athleta, Rituals , sera également lancée en ligne le 20 septembre. Rituals est la base d'une garde-robe Athleta complète; elle s'intègre parfaitement à la routine quotidienne et s'harmonise parfaitement aux vêtements existants de la marque. La collection comprend une culotte bikini, une culotte garçonne et un string dans des tailles allant de TTP à 3X. Un soutien-gorge à bretelles ajustables dans les tailles de bonnet A à DD, ainsi qu'un soutien-gorge t-shirt dans les tailles de bonnet B à DD. Les sous-vêtements et les soutiens-gorge sont proposés dans une variété de couleurs, dont le blanc Magnolia, le noir, le rose Amaryllis, le Sardaigne foncé, le mauve étincelant et le jaune vif. Tous les sous-vêtements seront offerts au prix unitaire de 19 $ ou en lot de 3 pour 45 $, et le prix des soutiens-gorge varie de 69 à 79 $.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au athleta.ca.

Renseignements sur Athleta :

Athleta est une marque certifiée B Corporation axée sur la performance et le style de vie dont la mission est de créer une communauté de filles et de femmes actives. Les vêtements Athleta sont des vêtements polyvalents et de haute qualité qui conviennent aussi bien à l'activité physique qu'à la vie de tous les jours, et sont conçus par des femmes pour les femmes dans l'optique de promouvoir l'inclusivité. Fondée en 1998, la marque Athleta intègre des caractéristiques techniques et de performance dans l'ensemble de ses vêtements afin de permettre aux femmes de les porter dans toutes leurs activités : du yoga à l'entraînement, en passant par le voyage et la détente. La société a lancé Athleta Girl en 2016 afin de proposer ses tenues performance distinctives à la future génération de femmes. Établie à San Francisco, en Californie, la marque Athleta, qui fait partie de Gap Inc. (NYSE : GPS), propose ses produits dans plus de 235 magasins partout aux États-Unis et au Canada, par l'intermédiaire de son catalogue, ainsi que sur sa boutique en ligne, à l'adresse athleta.ca.

SOURCE Athleta

Renseignements: Zoey Fiksel, [email protected]