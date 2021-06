Astus dévoile sa toute dernière innovation et ajoute à son offre le Astus QC25, dispositif de télémétrie prêt à l'emploi de la famille de produits Astus QuickConnect

LONGUEUIL, QC, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Conçu, développé et produit au Québec, le Astus QC25 se combine dans une même flotte avec l'ensemble des produits de la famille Astus TAG. Ce dispositif de télémétrie s'installe et se branche facilement dans les prises OBDII ou J1939, s'adaptant aisément aux véhicules légers et lourds. Le modèle Astus QC25 avec connectivité Bluetooth® est le tout premier dispositif prêt à l'emploi déployé par Astus.

Ingéniosité québécoise

Depuis plus de 25 ans, Astus propose des solutions de gestion de flotte de véhicules et d'actifs mobiles basées sur l'utilisation de son logiciel et des solutions avant-gardistes de télémétrie intégrant la technologie de communication Bluetooth®.

Maîtrisant sa technologie de bout en bout, Astus possède une expertise reconnue qui lui permet d'adapter sa solution à plusieurs besoins distinctifs. Développé avec le même souci du détail que pour son homologue le Astus TAG-3, le Astus QC25 permettra de répondre à une clientèle beaucoup plus vaste. Offrant une autonomie accrue aux gestionnaires de flotte, son installation simple et rapide permettra à plusieurs de bénéficier des avantages de la télémétrie. En outre, son rapport prix-performance adressera de nouveaux besoins et segments de marché tout en solidifiant une clientèle déjà bien établie.

Rappelons que c'est l'adaptabilité et l'ingéniosité des solutions déployées par Astus qui permettent aujourd'hui à l'entreprise de desservir des flottes de plusieurs milliers de véhicules dans de nombreux segments de marché.

Des dispositifs prêts à l'emploi pour une flexibilité et une autonomie accrue

Le Astus QC25 est un dispositif prêt à l'emploi qui s'installe facilement et rapidement dans les prises OBDII et J1939. Une autonomie qui permettra aux gestionnaires de flotte d'optimiser rapidement l'utilisation de leur parc de véhicules grâce à ce nouvel outil compact de télémétrie. Équipements saisonniers ou en location, véhicules de livraison, véhicules de services; la solution s'adapte, quelles que soient la taille et la composition de la flotte de véhicules : véhicules légers, lourds, hybrides, électriques, à l'hydrogène ou autres.

À propos d'Astus Inc.

Avec plus de 25 ans de présence sur les marchés internationaux, Astus est un pionnier mondial dans le déploiement de solutions de gestion de flotte de véhicules et d'actifs mobiles. L'entreprise se positionne aujourd'hui comme un leader dans le domaine de la connectivité pour les flottes, le partage de véhicules et l'électrification des transports avec plusieurs dizaines de milliers de véhicules connectés. L'équipe passionnée et engagée d'Astus a comme mission de concevoir et commercialiser des solutions innovatrices et écoresponsables permettant d'optimiser la logistique de la mobilité des biens et des personnes dans un contexte de transition énergétique et numérique de la mobilité.

