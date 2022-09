Twitter.com/BellMediaPR

- Astral acquiert 12 panneaux publicitaires numériques à Calgary et à Edmonton -

TORONTO, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Astral, premier fournisseur de solutions de publicité extérieure au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de l'ensemble du réseau de publicité extérieure numérique d'Imagine Outdoor en Alberta. L'entente est entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Les nouveaux écrans numériques portent l'inventaire numérique total d'Astral en Alberta à 39 panneaux publicitaires et permettent à plus de clients de lancer des campagnes percutantes et efficaces à l'échelle de la province.

« Cette acquisition emballante renforce notre orientation vers l'expansion et l'innovation continues dans les marchés numériques d'affichage extérieur au Canada », a déclaré Farshad Kajouii, vice-président, Établissement des prix, exploitation et affichage extérieur chez Bell Média. « Le marché dynamique et en pleine croissance de l'Alberta met l'accent sur la communication avec les utilisateurs. Avec ces nouveaux panneaux stratégiquement placés près de zones à fort achalandage, nos clients sont assurés d'obtenir une exposition maximale. »

Les 12 nouveaux écrans de Calgary et d'Edmonton ont une taille allant de 10 x 20 pieds (environ 3 x 6 mètres) à 12 x 11 pieds (3,6 x 3,4 mètres), et sont situés le long des autoroutes et des rues principales, ce qui assure une visibilité maximale.

Le réseau numérique de pointe d'Astral offre aux annonceurs des options flexibles, notamment la possibilité de personnaliser le contenu en fonction de l'heure, du jour, de l'emplacement ou d'un événement précis, l'affichage de différents messages sur un seul panneau publicitaire ou sur le réseau, et le ciblage de l'auditoire.

À propos d'Astral

Astral, une division de Bell Média, est l'une des principales entreprises canadiennes d'affichage publicitaire, avec plus 45 000 panneaux publicitaires stratégiquement répartis à travers le pays. Astral offre six gammes de produits : affichage extérieur, réseaux style de vie, mobilier urbain, aéroport, numérique grand format et transit. Chef de file de l'innovation sur les plateformes médiatiques les plus dynamiques du pays, Astral est décidée à rester à l'avant-garde en matière de technologies, tout en proposant aux annonceurs une plus grande capacité de diffuser des messages percutants susceptibles de toucher les consommateurs. Pour en savoir plus, visitez www.bellmedia.ca.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo; 27 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN; le service de diffusion en continu et de télé bilingue Crave; la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 109 stations de radio dans 58 marchés canadiens; et le réseau d'affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire des Pinewood Toronto Studios, des Grandé Studios à Montréal, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

