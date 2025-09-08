Le changement dans la relation de revente favorise l'accès direct par l'entremise d'ASTM Compass®

WEST CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Pour répondre à la demande croissante des clients pour des formats et des flux de travail numériques sophistiqués, ASTM International intensifie ses efforts de vente directe et ne renouvellera pas sa relation de revente saine et de longue date avec Accuris (anciennement IHS).

« Nous avons écouté nos clients et nos utilisateurs et nous sommes ravis de collaborer plus directement pour innover dans la prestation de l'information et des données dont ils ont besoin aujourd'hui et à l'avenir », a souligné Andy Kireta, président d'ASTM. « Accuris a été un excellent partenaire pour ASTM au fil des ans, et nous leur souhaitons la meilleure des chances au cours des prochaines années à mesure que l'entreprise évolue. »

ASTM a récemment terminé une révision pluriannuelle de son infrastructure informatique actuelle, ce qui a permis d'apporter des améliorations importantes à son produit phare, ASTM Compass®. Grâce à la nouvelle plateforme améliorée, ASTM se retrouve dans une position unique pour fournir aux utilisateurs de normes des solutions élargies, ce qui leur permet d'en faire plus avec leurs normes.

Dans le cadre de ces améliorations, l'ASTM est bien placée pour établir des partenariats avec les utilisateurs de normes afin d'élaborer et de mettre en œuvre les outils et les connexions nécessaires pour leur permettre d'intégrer facilement des normes et du contenu technique dans leurs flux de travail quotidiens.

Voici les avantages offerts aux abonnés d'ASTM Compass :

Options de format conformes aux normes HTML et PDF, afin que les utilisateurs puissent utiliser le contenu avec le plus de flexibilité possible.

Contenu supplémentaire AASHTO, AATCC, API, AWS, AWWA, CGA, IES, MOD, UOP, etc.

Mise en évidence par code de couleur (ASTM Redlines) pour identifier instantanément les changements aux normes, ce qui permet d'économiser du temps, de l'argent et des ressources.

Un nouvel outil de collaboration efficace qui permet de partager le contenu sélectionné avec d'autres utilisateurs, améliorant ainsi la communication en aval et entre les divisions au niveau technique. Avec Compass Points, il est possible ajouter des exigences, des scénarios d'utilisation ou d'autres protocoles organisationnels directement aux normes. Ces adresses URL uniques, permanentes et partageables servent de signets personnalisés, vous permettant de rester connecté à jamais aux données importantes dans les normes lorsqu'elles modifient. Compass Points est compatible avec toutes les versions de normes, de tous les éditeurs sur ASTM Compass.

La fonction Favorites permet d'épingler les normes fréquemment consultées sur le tableau de bord Compass.

Une fonction de suivi vous informe lorsque de nouvelles versions sont publiées.

Plus de 300 vidéos ASTM créées par des experts en la matière, conçues pour intégrer rapidement les nouveaux employés, guider l'exécution appropriée des méthodes d'essai et former les équipes existantes.

Certaines normes traduites sont également disponibles.

« En tant que propriétaire de contenu, ASTM est dans une position unique pour servir la clientèle en offrant des solutions personnalisées avec des gains d'efficacité », a ajouté M. Kireta. « Qu'il s'agisse d'accéder aux versions HTML des normes ou de contribuer à l'utilisation responsable de l'IA, à de nouveaux outils qui fonctionnent de concert avec différentes plateformes numériques et différents flux de travail, ASTM offre aux clients une source fiable, crédible et réactive pour leurs besoins en matière de données en cette ère numérique qui évolue rapidement. Maintenant, un plus grand nombre de clients pourront travailler directement avec l'ASTM et être fiers que leur investissement dans Compass soutienne l'élaboration de normes futures. »

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, l'équipe de représentants commerciaux et de gestionnaires de la formation d'ASTM est très qualifiée pour adapter ses services et le soutien aux besoins particuliers des clients d'ASTM. Pour obtenir des réponses à vos questions sur ASTM Compass, consultez le astm.org/compass ou communiquez avec notre équipe des ventes ( [email protected] ; +1 877 909-2786).

