TORONTO, 13 juillet 2020 /CNW/ - La société AST Trust Company (Canada) est fière d'annoncer que le bulletin IJGlobal, qui se consacre à l'infrastructure et au financement de projets, a salué AST pour deux chantiers auxquels elle a pris part en 2019. Mentionnons d'abord le rôle joué par AST à titre de fiduciaire désigné par l'acte constitutif et d'agent collatéral dans le cadre d'un projet nommé Hurontario LRT, le plus important contrat ferroviaire de l'Amérique du Nord en 2019. De plus, la société a été saluée pour sa contribution en tant que fiduciaire d'assurance pour le Programme d'acquisition de services énergétiques d'Ottawa (PASE), un partenariat public-privé, soit le plus important contrat de services publics de l'Amérique du Nord en 2019.

En partenariat avec Metrolinx et Infrastructure Ontario (IO), AST a agi comme fiduciaire désigné par l'acte constitutif et agent collatéral pour le projet Hurontario LRT, une ligne de train léger projetée qui s'étendra sur 18 kilomètres (11 miles) depuis Mississauga, en Ontario, jusqu'à Brampton, aussi en Ontario.

AST a également travaillé avec ESAP Project Co Limited Partnership et le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada en tant que fiduciaire d'assurance pour le projet PASE; cette initiative de durabilité modernisera le système énergétique du district de la capitale, qui chauffe 80 bâtiments et en refroidit 67. Elle s'inscrit dans le cadre d'un effort national plus large visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du gouvernement de 40 pour cent d'ici 2030.

« La société AST est ravie d'être honorée et reconnue par IJGlobal pour son travail dévoué en tant que chef de file des services fiduciaires pour les secteurs du transport et des services publics », déclare Nelia Andrade, vice-présidente des services fiduciaires aux entreprises à AST Canada. « Participant activement aux partenariats de type public-privé du Canada et gérant des ententes de collaboration officielles entre les secteurs privés et publics par l'entremise de plusieurs initiatives, notre société dispose de l'expertise requise pour contribuer à l'administration de ces projets. »

IJGlobal reconnaît l'excellence en matière de contrats internationaux liés à l'infrastructure et à l'énergie dans le monde entier, dont : l'électricité, l'énergie renouvelable, le pétrole et le gaz naturel, la pétrochimie, les télécommunications, l'eau, le transport, l'exploitation minière, l'infrastructure sociale, le stockage dans des batteries, le refinancement et le financement à l'exportation.

