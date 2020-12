Assurance Economical remet 80 000 $ dans le cadre du MardiJeDonne afin d'appuyer les organismes de bienfaisance faisant la promotion de la diversité et de l'inclusion

WATERLOO, ON, le 1er déc. 2020 /CNW/ - En ce MardiJeDonne, Assurance Economical remet 80 000 $ afin d'appuyer les initiatives de diversité et d'inclusion auprès des communautés canadiennes.

Pour changer les choses, Economical verse des contributions au nom de ses groupes-ressources d'employés, en collaboration avec ses membres. Ces groupes positionnés de manière unique célèbrent les différences individuelles et œuvrent à créer des changements positifs au sein de l'entreprise par leurs initiatives en matière de diversité et d'inclusion axées sur la lutte contre la discrimination et font la promotion d'un environnement de travail plus inclusif.

« Dans la foulée des mouvements mondiaux de lutte contre le racisme, il est important de réfléchir, d'apprendre et de comprendre comment être un meilleur allié », explique David Bradfield, Vice-président, Marketing et communication, Assurance Economical. « Il est impératif d'emprunter de nouvelles avenues pour mieux soutenir les initiatives favorisant la diversité et l'inclusion, non seulement pour nos employés, mais aussi pour les communautés où nous vivons et travaillons. »

Les organismes communautaires suivants ont été sélectionnés par les employés de chacun des groupes-ressources et recevront un don de 20 000 $ afin d'appuyer le changement positif :

Le groupe d'influence du leadership au féminin a sélectionné la Fondation canadienne des femmes

Le groupe-ressource d'employés LGBTQ+ a sélectionné Rainbow Railroad

Le groupe axé sur la lutte contre le racisme a sélectionné Black Youth Helpline

Le groupe de nouveaux arrivants au Canada , Connexion, a sélectionné le Conseil canadien pour les réfugiés

« Ce fut une année d'éveil pour bien des Canadiens. Nous sommes heureux de souligner les questions importantes, d'écouter activement la voix de nos employés, d'y répondre et de l'amplifier, ainsi que d'appuyer les organismes qui font un travail important au sein de la communauté », poursuit M. Bradfield. « Grâce à cet important travail d'engagement mené par nos groupes-ressources, nous incarnons nos valeurs et faisons preuve de responsabilisation dans tout ce que nous faisons ».

Depuis près de 150 ans, Economical a une longue histoire de contribution locale, régionale et nationale, et reste déterminée à aider les organismes qui cadrent avec ses trois piliers de contribution à la collectivité : sécurité et sûreté, santé et bien-être, et jeunesse et éducation. Economical a remis plus d'un million de dollars en 2020 à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés dans le cadre de son programme de contribution à la collectivité.

À propos d'Assurance Economical

Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance (« Economical » ou « Assurance Economical », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est un assureur de dommages chef de file au Canada, avec environ 2,7 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles et plus de 6,4 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2020. Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients.

