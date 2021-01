Assurance Economical offre aux Canadiens un accès accru au programme gratuit de soutien en santé mentale Retrouver son entrain(MC)

Economical remet un don de 100 000 $ à l'Association canadienne pour la santé mentale

WATERLOO, ON, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Avec les demandes de soutien en santé mentale à la hausse en raison de la COVID-19, Assurance Economical est fière d'aider les Canadiens en offrant un don de 100 000 $ à l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) en soutien à son programme Retrouver son entrain.

Peu de Canadiens ont recours aux services et au soutien en santé mentale dont ils ont besoin, alors que plusieurs comptent sur la combinaison de stratégies saines et malsaines pour faire face à la situation. Une enquête nationale sur la santé mentale menée par l'ACSM et en partenariat avec les chercheurs de l'UBC a révélé que :

La majorité de la population canadienne (71 %) se dit préoccupée par la deuxième vague du virus.

40 % des Canadiens font état d'une détérioration de leur santé mentale depuis mars 2020, avec un déclin plus prononcé chez les personnes au chômage (61 %), celles qui avaient déjà des problèmes de santé mentale (61 %), les jeunes adultes de 18 à 24 ans (60 %), les personnes autochtones (54 %), les membres de la communauté LGBTQ2+ (54 %) et les personnes handicapées (50 %).

Bien que la moitié de la population fait de l'exercice à l'extérieur pour composer avec la pandémie, seul un maigre 11 % bénéficie de mesures de soutien ou de services virtuels en santé mentale.

« Alors que les répercussions de la pandémie de COVID-19 continuent d'exercer de la pression dans l'ensemble de nos communautés, le soutien de programmes comme Retrouver votre entrain est crucial », affirme Rowan Saunders, Président et chef de la direction chez Assurance Economical. « Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons et nous sommes fiers d'appuyer cette initiative visant à améliorer la santé mentale et le bien-être des Canadiens. Ce don permettra à l'ACSM de continuer à offrir son programme virtuel aux Canadiens pendant cette crise nationale. »

Retrouver son entrain est un programme gratuit offert par l'ACSM et conçu pour aider les Canadiens à acquérir les compétences nécessaires pour améliorer leur santé mentale, incluant gérer leur humeur, leur déprime, leur anxiété et leurs inquiétudes. Grâce au programme d'accompagnement et une sélection de livrets de renforcement des compétences, les participants peuvent personnaliser leur propre programme pour apprendre des façons de surmonter leurs symptômes et d'améliorer leur bien-être mental actuel et futur.

« Nous savons que le programme Retrouver son entrain fonctionne -- en fait, il a déjà aidé des milliers de Canadiens à améliorer leur bien-être mental », déclare Margaret Eaton, Cheffe de la direction nationale, Association canadienne pour la santé mentale. « Avec le soutien d'Assurance Economical, nous pouvons aider encore plus de gens à retrouver leur santé mentale grâce à des habiletés dont ils pourront profiter toute leur vie. »

Si vous vous sentez déprimé, stressé ou anxieux, l'ACSM est là pour vous aider à l'adresse https://bounceback.cmha.ca/fr.

Economical a une longue histoire de contribution locale, régionale et nationale, et reste déterminée à aider les organismes qui cadrent avec ses trois piliers de contribution à la collectivité : sécurité et sûreté, santé et bien-être, et jeunesse et éducation. En 2020, Economical a remis plus d'un million de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés.

« Nous avons maintenu une longue tradition de redonner en soutien à la santé et la résilience des communautés dans le besoin dans l'ensemble du pays », dit Rowan Saunders. « Cette année marque notre 150e anniversaire d'Assurance Economical et nous continuons de faire évoluer notre programme de contribution à la collectivité pour soutenir les besoins des Canadiens. »

À propos d'Assurance Economical

Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance (« Economical » ou « Assurance Economical », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est un assureur de dommages chef de file au Canada, avec environ 2,7 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles et plus de 6,4 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2020. Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est le plus vaste organisme communautaire de santé mentale au Canada. Présente dans plus de 330 communautés dans toutes les provinces et un territoire, l'ACSM offre des services de défense, des programmes et des ressources aidant à prévenir les problèmes et troubles de santé mentale, soutient le rétablissement et la résilience, et permet à tous les Canadiens de croître et de s'épanouir. Pour de plus amples renseignements, visitez l'adresse acsm.ca.

