Association des photographes de presse du Canada - Réactions au refus d'entrée pour un journaliste canadien

VANCOUVER, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de l'Association des photographes de presse du Canada (APPC) sont extrêmement préoccupés par les récents événements survenus à la frontière américaine, au cours desquels la journaliste chevronnée Carolyn Dunn s'était initialement vu refuser l'entrée aux États-Unis par des services de protection (de la frontière au motif d'utilisation d'un visa d'immigrant. La journaliste de la CBC se rendait à Washington pour couvrir les vacances de ses collègues.

« C'est une tendance inquiétante. Les membres de la presse canadienne ont toujours entretenu une relation généralement cordiale à travers les frontières. Peu importe qu'il s'agisse de télévision / presse écrite / Web, pigiste ou personnel; les citoyens du Canada ne devraient pas et n'ont pas besoin de visas. Mme Carolyn Dunn a finalement été autorisée à prendre un vol à destination des États-Unis, mais cela en dit long sur le climat actuel », a déclaré Ryan McLeod, vice-président de la APPC.

« Les citoyens canadiens ont le droit de voir les informations diffusées au-delà de leurs frontières, ils ont également le droit de les entendre, de journalistes canadiens et de photojournalistes de confiance, notamment en ce qui concerne un voisin avec lequel le pays partage (nous partageons) toute la frontière terrestre. »

Globalement, les journalistes et les photojournalistes saisissent les visages, les histoires et les moments vécus par les communautés qu'ils représentent. Ce sont des conteurs qui nous amènent dans des endroits où nous ne pouvons pas être nous-mêmes.

À propos de APPC:



APPC célèbre et défend les photographies de qualité et éthiques dans le journalisme. Grâce à divers efforts, l'association met ses membres au défi de s'améliorer et d'élever continuellement la barre des normes de l'industrie.

Cette organisation nationale compte plus de 300 photographes de presse et documentaires professionnels, éditeurs de photos et étudiants en photojournalisme de partout au Canada.

