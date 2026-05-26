Un 58e Congrès annuel marqué par des engagements majeurs

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Le 58e Congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) s'est conclu sur deux annonces du ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière. La première à l'effet qu'il recevra, sous peu, la conclusion de la démarche de consultation sur l'avenir de la sécurité incendie au Québec ainsi qu'un engagement à renforcer le soutien psychologique offert aux pompiers.

« Ces déclarations - faites devant plus de 700 participants réunis à Rivière-du-Loup - ont donné une portée particulière à cette édition placée sous le thème « Meilleurs Ensemble », a souligné le directeur général de l'Association, Sylvain Mireault. Le gouvernement souhaite moderniser le le domaine de la sécurité incendie, une demande de longue date du milieu. Il veillera donc à ce que certains chantiers prioritaires puissent démarrer rapidement. »

M. Lafrenière a aussi insisté sur la nécessité de « protéger ceux qui nous protègent », annonçant que la santé psychologique des pompiers ferait l'objet d'une attention particulière dans les prochaines semaines.

Un congrès mobilisateur

« Les engagements du ministre viennent renforcer la mobilisation de notre réseau et confirment l'importance du travail accompli par nos membres partout au Québec », a souligné M. Mireault.

En plus de ces annonces majeures, le congrès a présenté:

Plus de 25 conférences portant sur la gestion opérationnelle, la sécurité civile, la formation et la santé et sécurité au travail

Près de 90 entreprises réunies à travers 125 kiosques

Des ateliers pratiques adaptés aux réalités du terrain

Des activités de réseautage favorisant les échanges entre professionnels

L'Association remercie chaleureusement ses partenaires, conférenciers, exposants et participants pour leur contribution au succès de cette édition. Le rendez-vous est déjà fixé pour le 59e congrès, qui se tiendra à Laval en mai 2027.

À PROPOS DE L'AGSICQ

Porte-étendard de l'excellence en matière de sécurité incendie, de secours de personnes et de sécurité civile, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) regroupe plus de 1000 membres répartis aux quatre coins de la province. Elle a pour mission de représenter ses membres et le milieu afin de promouvoir et influencer la gestion des risques, de toute nature, dans ses différentes sphères d'activités.

SOURCE Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec

Pour information : Josée Hamelin, Coordonnatrice des communications, [email protected], agsicq.ca