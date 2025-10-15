Tremblements de terre : développez les bons réflexes !

MCMASTERVILLE, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Imaginez que vous êtes au travail, à l'école ou à la maison. Soudainement, un grondement sourd monte du sol. Les lumières vacillent, les meubles bougent, les vitres vibrent et des objets tombent du mur. Un tremblement de terre vient de frapper et votre sécurité dépend de vos réactions.

Dans ce contexte, le simple fait de faire ces 3 gestes ; « vous baisser », « vous abriter » et « vous agripper » peut vous sauver la vie. Ces comportements doivent être effectués, dès que des secousses sont ressenties.

Joignez-vous à nous dans le plus grand exercice sismique au monde. (Groupe CNW/Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec)

Développer les bons réflexes face à un séisme, c'est exactement ce que La Grande Secousse du Québec propose demain, le 16 octobre à 10h16, lors du plus grand exercice de simulation de tremblement de terre au monde.

Au Québec, environ 450 séismes sont enregistrés chaque année, selon Séisme Canada. Parmi ceux-ci, environ une trentaine sont assez forts pour être ressentis. La province comporte trois zones à risque : soit Charlevoix-Kamouraska, l'Ouest du Québec (incluant les régions urbaines de Montréal et Gatineau ainsi que le Témiscamingue et les Laurentides) et le Bas-Saint-Laurent et la région de la Côte-Nord.

D'ailleurs la majorité des 10 plus grandes villes du Québec sont situées dans des zones à risque de tremblement de terre. Bien que les tremblements de terre majeurs soient rares, ils peuvent causer d'importants dommages aux bâtiments, aux infrastructures et aux services essentiels. Pour être autonome en attendant l'arrivée des secours, il est recommandé de préparer une trousse d'urgence pour 72 heures.

La Grande Secousse du Québec est une campagne de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) et de l'Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) soutenue par différentes organisations, dont son partenaire principal, le Bureau d'assurance du Canada (BAC-Québec). Ensemble, ces experts s'unissent pour renforcer la résilience de la population face aux risques sismiques.

Cet exercice collectif permet de renforcer la culture de sécurité et de mieux comprendre les gestes à adopter en situation réelle. En quelques minutes, vous contribuez à bâtir une communauté plus résiliente et mieux préparée. Et vous ? Seriez-vous prêt à faire face à un séisme ? Inscrivez-vous dès maintenant à grandesecousse.org et faites partie de mouvement !

À propos de La Grande Secousse du Québec

Depuis 2022, La Grande Secousse du Québec est gérée par l'AGSICQ, en collaboration avec l'ASCQ, grâce au soutien du BAC-Québec. Pour en apprendre davantage, suivez La Grande Secousse sur Facebook, X et YouTube.

À propos du BAC-Québec

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale représentant la majorité des sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Il offre différents services aux consommateurs afin de les informer et de les accompagner lors de la souscription de leurs assurances ou lors d'un sinistre.

À propos de l'AGSICQ

Porte-étendard de l'excellence, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) a pour mission de représenter ses membres et le milieu afin de promouvoir et influencer la gestion des risques de toute nature en matière d'urgence dans le domaine de la sécurité incendie et de la sécurité civile et du secours de personnes.

À propos de l'ASCQ

L'Association de sécurité civile du Québec a pour mission de servir ses membres en créant un réseau de contacts, en proposant des formations, en partageant de l'information, en valorisant l'expertise et en promouvant les bonnes pratiques dans les quatre dimensions de la sécurité civile au Québec. Forte de l'expertise de ses membres, l'Association exerce un rôle de leader et constitue un forum par excellence de la sécurité civile québécoise, dans une perspective d'accroissement de la résilience.

SOURCE Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec

Planifier une entrevue avec un expert! Communiquer avec : Josée Hamelin - Coordonnatrice des communications | [email protected]