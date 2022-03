La nouvelle marque souligne l'importance des facteurs ESG et de l'engagement continu à aider les fabricants de produits complexes à offrir des produits responsables dans le monde

OTTAWA, Ontario, le 2 mars 2022 /CNW/ - Assent Inc. (Assent), anciennement Assent Compliance Inc., a dévoilé sa nouvelle marque aujourd'hui, y compris un nouveau nom d'entreprise, un nouveau logo et un nouvel énoncé de mission, comme dernier signe de la croissance importante de l'entreprise en tant que chef de file dans la prestation de solutions complètes de gestion du développement durable de la chaîne d'approvisionnement aux fabricants.

Assent se concentre plus particulièrement sur les fabricants de produits complexes, un sous-ensemble de fabricants des domaines de l'équipement industriel, de l'électronique, des appareils médicaux, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que les secteurs verticaux de l'automobile dont les produits ont un long cycle de conception et une longue durée de vie. Plus important encore, avec des milliers de pièces composant un seul produit, et autant de fournisseurs partenaires à travers leur chaîne d'approvisionnement mondiale, les fabricants de produits complexes ont des exigences très élevées en matière de développement durable de la chaîne d'approvisionnement. Ces entreprises ont besoin de données détaillées sur tous les niveaux de l'activité des fournisseurs pour gérer les risques commerciaux, obtenir un avantage concurrentiel et créer des activités commerciales et des produits durables.

Assent mise sur plus d'une décennie d'expérience de travail auprès de fabricants de produits complexes pour faire le suivi des priorités ESG comme la traite des personnes, l'esclavage moderne, les substances toxiques, les minéraux de conflits et la lutte contre la corruption. L'entreprise contribue également à cerner et à réduire activement les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et fournit des conseils d'experts sur les meilleures pratiques. Assent a évolué en tant que chef de file de la gestion du développement durable de la chaîne d'approvisionnement, aidant les fabricants de produits complexes à voir plus loin dans leurs chaînes d'approvisionnement, à être plus intelligents grâce à des données puissantes et à mieux se développer pour saisir les occasions du marché. L'entreprise élargit son champ d'action stratégique pour tirer parti de son expertise en matière de conformité avec des solutions de développement durable afin d'aider ses clients à répondre aux besoins d'un marché en constante évolution.

« La conformité est à la base de tous les programmes de développement durable, en particulier pour les fabricants de produits complexes, a déclaré Andrew Waitman, chef de la direction d'Assent. Les efforts de changement de nom et de renouvellement de l'image de marque de notre entreprise mettent en lumière l'étendue de nos solutions de produits qui couvrent désormais la conformité des produits, la conformité commerciale et les facteurs ESG, et qui sont conçues pour aider les entreprises à faire progresser leurs programmes et initiatives de développement durable. Il est tout simplement impossible d'assurer le développement durable sans tenir compte de la chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi notre plateforme permet de cartographier et de surveiller continuellement les fournisseurs, les produits, les pièces et les pratiques afin d'assurer la transparence dont les fabricants ont besoin pour relever les défis mondiaux cruciaux, éliminer l'utilisation de produits chimiques nocifs et réduire les impacts environnementaux. »

La croissance rapide de la clientèle témoigne d'une forte demande

En 2021, Assent a enregistré une croissance de plus de 50 % de revenus annuels récurrents, un taux de croissance similaire a celui enregistré au cours des cinq dernières années. L'entreprise a également décroché plus de 150 nouveaux clients, a maintenu un taux de fidélisation impressionnant et a pris de l'expansion avec des centaines de clients actuels dans un éventail d'industries manufacturières complexes.

La clientèle actuelle d'Assent comprend des noms connus comme GE Appliances, Bombardier, Cook Medical et Polaris. Ces fabricants de produits complexes de premier plan utilisent la plateforme de développement durable de la chaîne d'approvisionnement d'Assent pour consigner, suivre, et gérer la conformité et le rendement en matière de développement durable de la chaîne d'approvisionnement au moyen de déclarations des fournisseurs, et pour produire des rapports sur ces éléments.

La solution d'Assent combine la plateforme de technologie SaaS aux services gérés et à son équipe d'experts en réglementation, ce qui permet aux clients d'anticiper les changements de conformité et de réglementation à l'échelle mondiale. Assent offre plus de 50 solutions de produits intégrées dans trois domaines : la conformité des produits, la conformité commerciale et les facteurs ESG. En automatisant les efforts de communication avec les fournisseurs et en regroupant toutes les données sur le développement durable de la chaîne d'approvisionnement dans un référentiel unique avec des tableaux de bord faciles à utiliser, les clients peuvent créer une vue d'entreprise de la conformité et du développement durable. Grâce à Assent, les fabricants complexes peuvent facilement identifier les occasions et les risques au sein de leurs chaînes d'approvisionnement.

« En raison des chaînes d'approvisionnement et des flux de production extrêmement complexes, les fabricants de produits complexes doivent utiliser la technologie numérique pour améliorer et gérer les pratiques de développement durable de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré Kim Knickle, directrice de recherche, ESG et développement durable, Verdantix. En fait, l'impératif ESG/développement durable pour les entreprises du monde entier est encore plus crucial. Lors de la sélection d'un partenaire technologique, la meilleure approche est souvent celle qui prend en compte les défis uniques de segments industriels spécifiques et de leurs chaînes de valeur. »

Nouvelles capacités ESG

La solution ESG d'Assent est alignée avec la Global Reporting Initiative (GRI) et le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), deux des cadres de rapport ESG et de développement durable les plus reconnus pour les rapports ESG complets et crédibles. Cette nouvelle capacité permet aux fabricants de produits complexes de collaborer étroitement avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour s'attaquer aux impacts climatiques, à l'utilisation des ressources naturelles, aux droits du travail, à l'engagement organisationnel et à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, entre autres. La solution ESG comprend l'engagement direct des fournisseurs par l'entremise de la plateforme SaaS d'Assent, combinée à une approche à haute visibilité, à des programmes de formation des fournisseurs et à une surveillance continue des fournisseurs par le biais de plusieurs canaux médiatiques et listes de surveillance. Les clients qui utilisent la solution ESG ont commencé avec la solution de conformité des produits d'Assent et obtiennent maintenant des résultats plus importants. La prochaine expansion de la solution ESG est prévue pour plus tard cette année.

Un engagement envers le développement durable

Voici la nouvelle mission d'Assent : « Nous avons pour mission de rendre les chaînes d'approvisionnement des fabricants de produits complexes profondément et durablement bonnes. » Cette orientation est au cœur de l'organisation depuis sa création - une culture axée sur la raison d'être qui mise sur l'adoption de pratiques commerciales durables à tous les niveaux de ses activités. L'équipe d'Assent a intégré des principes de développement durable à ses produits, ses pratiques commerciales et son engagement communautaire. En tant que chef de file du mouvement mondial en faveur d'une société inclusive, équitable et régénératrice, Assent fait partie d'une poignée d'entreprises nord-américaines de logiciels et de services informatiques qui détiennent un « statut avancé » au sein du Pacte mondial des Nations Unies .

À propos d'Assent Inc.

Assent propose une solution de gestion du développement durable de la chaîne d'approvisionnement qui aide les fabricants de produits complexes à offrir des produits responsables à travers le monde. Puisque les chaînes d'approvisionnement n'ont pas été construites en tenant compte du développement durable, la solution d'Assent va au-delà des fournisseurs et de leurs produits, et même des substances à l'intérieur de certaines pièces, pour cartographier l'ensemble du génome de fabrication complexe. Se fondant sur l'avis d'experts en réglementation, de clients et de fournisseurs, Assent est le fondement qui assure le développement durable dans l'ensemble de l'entreprise. L'entreprise, dont le siège social est situé à Ottawa, au Canada, emploie 900 spécialistes de la résolution de problèmes qui se consacrent à nos clients partout dans le monde. Assent dévoile ce qui est caché, valide ce qui est bon et contribue à éviter les surprises indésirables afin de favoriser la réussite des entreprises les plus durables au monde. Pour en savoir plus sur le développement durable, de la conformité des produits aux facteurs ESG, visitez le site https://www.assent.com ou joignez-vous à nous sur Assent Careers .

Personne-ressource pour les médias : Katie Padilla, [email protected] ou 202 845-4982

