MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - VIA TGF, une société d'État fédérale créée en novembre 2022, invite cordialement le public et les médias à sa première assemblée publique annuelle (APA), qui sera diffusée en ligne le 10 juillet 2024.

Depuis sa création, VIA TGF progresse rapidement et poursuit son objectif de rapprocher les Canadiens et de promouvoir un avenir durable en développant un corridor ferroviaire entre la ville de Québec et Toronto au moyen d'un train rapide, fiable et fréquent.

Le président du conseil d'administration de VIA TGF, Robert Prichard, la vice-présidente du conseil, Marie-José Nadeau, et le président-directeur général, Martin Imbleau, coprésideront l'APA 2024. Cet événement sera l'occasion pour les participants de se familiariser avec le mandat de la Société, ses principales réalisations au cours de son premier exercice financier qui s'est terminé le 31 mars 2024, et sa vision pour le reste de l'année 2024.

Le public et les médias auront la possibilité d'interagir directement avec VIA TGF en soumettant leurs questions et requêtes à l'adresse [email protected] avant le 2 juillet, 23h59 ou en se connectant à la diffusion en ligne le 10 juillet et en soumettant des questions via la fonction de clavardage.

Les réponses aux questions les plus fréquemment posées seront abordées lors de l'événement du 10 juillet, dans la mesure du temps disponible, et dans la section FAQ du site Web de VIA TGF.

Le premier rapport annuel de VIA TGF sera disponible sous la rubrique « Transparence et confiance » du site Web de VIA TGF après son dépôt devant les deux chambres du Parlement à l'automne 2024.

Détails de l'événement

Date: Mercredi 10 juillet 2024 Heure: 10h HAE Inscription: Cliquez ici pour vous inscrire à l'APA

Disponibilité média :

Pour planifier une entrevue avec M. Imbleau, veuillez contacter Benoit Bourdeau à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 438-686-8476.

