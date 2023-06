Assemblée générale annuelle 2023 des Éleveurs de porcs du Québec : Louis-Philippe Roy élu président

QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - L'Assemblée générale annuelle des Éleveurs de porcs du Québec s'est tenue sous le thème Un futur équitable pour tous et toutes les 8 et 9 juin 2023. Souhaitant toujours mieux répondre aux besoins de la production, tout en prenant en considération les tenants et aboutissants de la conjoncture économique, les délégués ont élu comme président Louis-Philippe Roy pour les représenter au cours des prochaines années et ainsi succéder à David Duval.

Un nouveau président expérimenté à la tête de l'organisation

C'est Louis-Philippe Roy, producteur de porcs indépendant de Saint-Michel-de-Bellechasse dans la région de Chaudière-Appalaches et président des Éleveurs de porcs de la région des Deux-Rives depuis 2016, qui a été élu à la présidence de l'organisation. Agissant à titre de 2e vice-président de l'organisation de 2016 à 2022, il se démarque par son leadership mobilisateur et il a toujours eu à cœur le développement et la santé du secteur.

Soucieux de conserver l'excellente réputation du porc du Québec, M. Roy souhaite que les éleveurs évoluent et mettent en place une production innovante, durable et pérenne au sein d'une filière forte, unie et influente. « Je fais une promesse, celle de faire tout en mon pouvoir pour le bien du secteur porcin québécois. Les priorités qui m'interpellent et qui nécessiteront des efforts colossaux au cours des prochaines années sont la gestion de la crise actuelle, la planification stratégique de notre secteur et le repositionnement de la filière porcine. C'est en ce sens que je souhaite travailler en collaboration avec les acteurs de notre secteur », a mentionné Louis-Philippe Roy.

Lors de ce mandat, M. Roy sera épaulé par François Nadeau, de la Montérégie, qui a été élu à la 2e vice-présidence. Ils travailleront de concert pour représenter les éleveurs de porcs aux quatre coins du Québec. Le poste de 1er vice-président demeure vacant.

La fin d'un mandat marquant pour David Duval

L'Assemblée générale annuelle s'est ouverte avec le discours d'au revoir du président sortant, David Duval, qui était aux commandes depuis juin 2017. Ayant traversé des années particulières et géré des enjeux complètement inattendus, M. Duval a toujours eu à cœur la santé de la filière porcine et de ses éleveurs. « Nous avons réalisé de grandes choses au cours des six dernières années. Nous avons fait face à de grands enjeux, mais nous avons su nous adapter et relever les défis du quotidien en maintenant la réputation du porc du Québec. Nous pouvons en être très fiers! », a mentionné David Duval.

À propos des Éleveurs de porcs du Québec

Les Éleveurs de porcs du Québec représentent les intérêts de leurs 2 549 membres, répartis dans huit groupes régionaux. Au Québec, le secteur porcin génère 1,9 milliard $ de vente à la ferme, dont bénéficient toutes les régions de la province, et la filière porcine québécoise emploie près de 38 000 personnes. Les Éleveurs de porcs du Québec se démarquent mondialement pour leur bonne performance environnementale. En comparaison aux principaux pays exportateurs de porcs, leur bilan en eau est 45 % moins élevé que la moyenne et leur bilan de GES est 25 % inférieur à la moyenne. Le porc du Québec est exporté dans plus de 60 pays, ce qui représente 6 % du commerce mondial du porc.

