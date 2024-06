Une nouvelle planification stratégique 2024-2027 pour les Éleveurs de porcs du Québec - Assurer la prospérité des éleveurs et éleveuses de porcs du Québec et la pérennité de l'industrie porcine

LONGUEUIL, QC, le 11 juin 2024 /CNW/ - Les Éleveurs de porcs du Québec sont fiers de présenter leur planification stratégique 2024-2027 qui a été élaborée avec la volonté d'assurer la prospérité des 1 482 fermes porcines québécoises. Dès son arrivée à la présidence de l'organisation, il y a un an, dans un contexte difficile marqué par une crise sans précédent dans le secteur porcin, Louis-Philippe Roy, président des Éleveurs de porcs du Québec, avait fait la promesse de doter l'organisation d'un plan rassembleur et d'une vision commune. Cette dernière vient ainsi définir des objectifs ambitieux et se donner les moyens pour aider les 2 500 éleveuses et éleveurs de porcs du Québec à vivre fièrement de leur profession.

« Le conseil d'administration et moi sommes très enthousiastes de présenter cette planification stratégique. Nous le savons, les dernières années ont été difficiles pour notre secteur, qui a fait face à une tempête parfaite. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir : vers la poursuite de nos actions pour des entreprises responsables et des élevages durables; vers une organisation qui rassemble ses membres et rallie ses partenaires au sein d'une filière dynamique; vers des éleveuses et éleveurs engagés à soutenir une production agricole qui fait la fierté, autant de ses artisans que de ses consommateurs et consommatrices », mentionne Louis-Philippe Roy, président des Éleveurs de porcs du Québec.

Mission

Notre mission est de représenter et promouvoir les intérêts des éleveurs et

éleveuses de porcs du Québec et de les rendre fiers en valorisant leur

profession et leur produit.

Nous veillons également à ce que les conditions de marché et d'élevage

permettent d'assurer la prospérité et la pérennité des entreprises porcines

québécoises.

Vision

Les Éleveurs seront reconnus pour leur capacité d'innovation et leur rôle de

leadership au sein de la filière, permettant aux éleveurs et éleveuses de porcs

du Québec de vivre fièrement de leur profession.

Ils permettront aux consommateurs et consommatrices d'ici et d'ailleurs

d'avoir accès à des produits de très grande qualité qui respectent des normes

d'excellence en matière d'environnement, de bien-être animal et de salubrité.



La planification a été réalisée à la suite d'une réflexion stratégique où des centaines de personnes ont apporté leur contribution et partagé leurs priorités, dont plus de 300 membres de l'organisation, tous les membres du personnel et les partenaires majeurs des Éleveurs. Douze grands principes ont finalement été élaborés autour de trois grandes thématiques : la prospérité, la pérennité et la fierté. Ces principes guideront les décisions du conseil d'administration dans les prochaines années ainsi que les actions qui seront entreprises par l'organisation, au bénéfice des éleveuses et éleveurs du Québec.

La planification stratégique est disponible ici. Une vidéo a également été produite présentant les trois thèmes phares de la planification, soit la Prospérité, la Pérennité et la Fierté : https://www.youtube.com/watch?v=UQ6b2n2LAZw.

À propos des Éleveurs de porcs du Québec

Les Éleveurs de porcs du Québec représentent les intérêts de leurs 2 537 membres, répartis dans huit groupes régionaux. Au Québec, la filière porcine génère 3,7 milliards $ en retombées économiques, dont bénéficient toutes les régions de la province, et elle emploie près de 38 000 personnes. Les Éleveurs de porcs du Québec se démarquent mondialement pour leur bonne performance environnementale. En comparaison aux principaux pays exportateurs de porcs, leur bilan en eau est 45 % moins élevé que la moyenne et leur bilan de GES est 25 % inférieur à la moyenne. Le porc du Québec répond à 80 % de la demande locale en viande de porc et est exporté dans plus de 70 pays, ce qui représente 6 % du commerce mondial du porc.

