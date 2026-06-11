Asphaltage de la route 116 entre Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil - Fermeture partielle de jour sur la route 116 à Saint-Bruno-de-Montarville le samedi 13 juin

LONGUEUIL, QC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que la route 116, en direction ouest, sera partiellement entravée de jour, à la hauteur de l'autoroute 30, à Saint-Bruno-de-Montarville, le samedi 13 juin. Cette fermeture est requise afin de réparer la dalle avant de poursuivre les travaux d'asphaltage de la route.

Entraves et gestion de la circulation

Carte illustrant les fermetures sur la route 116 en direction ouest, à la hauteur de l’autoroute 30, à Saint-Bruno-de-Montarville, du 12 au 15 juin 2026.

Route 116, en direction ouest, à l'approche de l'autoroute 30

Samedi, 8 h 30 à 20 h

Fermeture partielle de jour laissant une voie de circulation.

De vendredi, 21 h, à samedi 8 h 30

De samedi, 20 h, à dimanche 9 h

De dimanche, 20 h, à lundi 5 h

Fermetures complètes de nuit entre la bretelle de sortie no 9 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy, Boulevard des Promenades) et l'entrée en provenance de l'autoroute 30 en direction est.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durableTél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]