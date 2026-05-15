MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - Ashling, une entreprise mondiale spécialisée en intelligence artificielle et en automatisation, annonce aujourd'hui l'ouverture de son bureau de Montréal, soit sa première présence physique dédiée au Québec ainsi qu'une expansion importante de ses activités sur le marché canadien. Après avoir accompagné des clients québécois à distance pendant plusieurs années, cette ouverture marque un engagement à long terme envers les entreprises de la province afin de les aider à passer de l'expérimentation en IA à des gains de productivité concrets et durables.

L’équipe d’Ashling a inauguré son bureau à Montréal en mai 2026 (PRNewsfoto/Ashling Partners)

Le bureau de Montréal servira de point d'ancrage d'Ashling pour les initiatives de transformation en IA et en automatisation à travers le Québec, permettant une collaboration plus étroite avec les entreprises qui souhaitent opérationnaliser l'IA, accélérer son adoption et développer les capacités internes nécessaires à un succès durable. La décision d'établir une présence permanente au Québec fait suite à plusieurs années de croissance de la demande de la part des clients locaux et à la conviction que le marché est prêt pour un partenaire dédié et enraciné localement. « En ouvrant notre bureau de Montréal, nous nous positionnons pour accéder à un bassin de talents unique et renforcer notre capacité à long terme d'aider les entreprises québécoises à transformer leurs ambitions en IA en retombées d'affaires concrètes », affirme Don Sweeney, co-chef de la direction d'Ashling.

Même si l'écart de productivité du Québec est bien connu, il est aussi important de reconnaître les défis auxquels les entreprises font face lorsqu'il s'agit de transformer leurs initiatives en IA en valeur d'affaires concrète. Les plus récentes recherches de Bain & Company sur l'IA générative démontrent que, malgré une adoption grandissante de l'IA au sein des entreprises américaines, 75 % d'entre elles peinent à trouver l'expertise interne nécessaire pour soutenir leur croissance. Réduire ce manque d'expertise en IA exige de repenser la façon dont les organisations priorisent l'automatisation, dont leurs architectures technologiques soutiennent la croissance, ainsi que la manière de développer des capacités humaines capables d'évoluer au même rythme. C'est précisément l'approche qu'Ashling privilégie en transformation numérique.

« Nos partenariats avec des leaders en technologie et en stratégie, notamment UiPath, Microsoft, Google, AWS et Bain & Company, donnent à nos clients un accès privilégié aux outils, cadres et méthodologies les plus avancés du marché. Nous aidons les entreprises québécoises à planifier non seulement en fonction de l'état actuel de l'IA et de l'automatisation, mais aussi de leur évolution future », affirme Marshall Sied, co-chef de la direction d'Ashling.

Le bureau de Montréal est dirigé par Nicolas Payeur, directeur client principal, appuyé par une équipe bilingue composée d'experts en IA appliquée, d'architectes de solutions, de développeurs, d'analystes d'affaires et d'architectes de modèles opérationnels. Cette équipe a été spécialement mise en place pour conseiller les entreprises québécoises et livrer des programmes d'automatisation de bout en bout. « Après plusieurs années à accompagner nos clients québécois à distance, c'est extrêmement stimulant de finalement nous établir ici. Montréal regorge de talent, possède une culture unique et une énergie qu'on retrouve difficilement ailleurs. J'ai très hâte de bâtir quelque chose ici qui soutient les entreprises locales et qui nous permettra de continuer à faire croître notre présence partout au Canada », souligne Nicolas Payeur.

Joignez-vous à notre équipe

Ashling est actuellement en recrutement. Nous recherchons des développeurs en automatisation intelligente ainsi que des analystes d'affaires en IA qui souhaitent évoluer à l'intersection de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de la transformation organisationnelle. Pour consulter les postes ouverts :

https://www.linkedin.com/company/ashlingpartners/jobs/

Contact média Morgan Conque -- [email protected]

À propos d'Ashling

Ashling est une entreprise mondiale spécialisée en intelligence artificielle et en automatisation, axée sur la transformation numérique des processus d'affaires. Avec une équipe de plus de 250 spécialistes et une expertise reconnue en IA agentique, en automatisation robotisée des processus (RPA), en traitement intelligent des documents (IDP) et plus encore, Ashling aide les entreprises des secteurs bancaire et financier, manufacturier, du commerce de détail et d'autres industries à générer de la valeur et à accroître leur impact à grande échelle. Pour en savoir plus : ashling.ai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981293/Ashling_Partners__Team_Ashling_Montreal_in_their_new_office.jpg

SOURCE Ashling Partners