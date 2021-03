Aservo MC EquiHaler MC (solution pour inhalation de ciclésonide) met à profit les synergies entre les divisions des produits pharmaceutiques pour les humains et celle de la santé animale de la compagnie pour établir de nouvelles normes de soins.

EquiHaler (solution pour inhalation de ciclésonide) met à profit les synergies entre les divisions des produits pharmaceutiques pour les humains et celle de la santé animale de la compagnie pour établir de nouvelles normes de soins. Une première en médecine équine, l'inhalateur comble un besoin chez les chevaux atteints d'asthme.

La compagnie continue d'établir de nouvelles normes de soin dans le but d'affirmer son engagement envers le bien-être des animaux.

BURLINGTON, ON, le 30 mars 2021 /CNW/ - Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc. a obtenu l'autorisation de mise en marché d'AservoMC EquiHalerMC, un traitement pour inhalation destiné aux chevaux atteints d'asthme sévère.

Alors que les médicaments pour inhalation indiqués dans le traitement de l'asthme sont chose courante pour les humains, l'inhalateur AservoMC EquiHalerMC se veut une première en médecine équine au Canada. Jusqu'à présent, il n'existait aucun traitement pour inhalation approuvé pour une utilisation chez les chevaux atteints d'asthme équin.

Chez les chevaux, l'asthme entraîne une inflammation des voies respiratoires, de la toux, une respiration sifflante, une difficulté à l'exercice, un rétablissement lent après l'exercice et, dans les cas graves, une difficulté à respirer, et ce, même au repos1. L'asthme équin touche entre 11 et 17 % des chevaux.2,3

Mis au point après plus d'une décennie de collaboration entre les divisions des produits pharmaceutiques pour les humains et celle de la santé animale de Boehringer Ingelheim, AservoMC EquiHalerMC intègre la technologie de la bruine légère Soft MistMC de l'inhalateur pour les humains Respimat® permettant au médicament de se rendre profondément dans les poumons du cheval. L'inhalateur a été conçu spécifiquement pour les chevaux et est muni d'un adaptateur nasal qui s'insère délicatement dans le nez du cheval pour une libération directe de la bruine médicamenteuse.

« Les humains et les animaux sont liés de façon profonde et complexe, et nous savons que lorsque les animaux sont en santé, les humains le sont aussi », a déclaré Randy Trumpler, directeur de l'unité des produits équins de Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc. « AservoMC EquiHalerMC est un excellent exemple de la façon dont Boehringer Ingelheim contribue à améliorer le bien-être grâce à des solutions novatrices qui sont véritablement bénéfiques pour les chevaux et leur propriétaire ».

L'asthme équin est souvent déclenché par l'exposition à de fortes concentrations de particules de poussière en suspension dans l'air, ce qui entraîne l'obstruction des voies respiratoires inférieures. Ces particules sont couramment présentes dans le foin et la litière.

L'ingrédient actif d'AservoMC EquiHalerMC est le ciclésonide, un corticostéroïde qui n'est activé que lorsqu'il atteint les poumons où il réduit l'inflammation dans les voies respiratoires inférieures qui est associée à l'asthme équin.

AservoMC EquiHalerMC a été mis au point dans une optique de durabilité. La technologie de la bruine légère Soft MistMC libère le médicament sous forme d'une fine bruine produite par un mécanisme de tension et non par des pulseurs. Par conséquent, il n'y a aucune émission de gaz à effet de serre. L'inhalateur a été fabriqué de manière responsable, le corps de l'inhalateur étant composé jusqu'à 50 % de matériaux recyclés.

De plus, Boehringer Ingelheim Canada s'est associée à TerraCycle pour lancer un programme national de recyclage des dispositifs AservoMC EquiHalerMC usagés. Les médecins vétérinaires et les propriétaires de chevaux peuvent retourner leurs inhalateurs AservoMC EquiHalerMC usagés pour qu'ils soient transformés et détournés des sites d'enfouissement. Une fois recueillie, la matière plastique est fondue, transformée en granules et façonnée en plastique dur pour être utilisée dans des articles tels que des palettes d'expédition et des bancs de parc.

« AservoMC EquiHalerMC est un traitement innovateur rendu possible suite à des années de recherche et de collaboration », a déclaré Trumpler. « Non seulement il offrira la promesse d'un soulagement aux chevaux souffrant d'asthme sévère, mais notre engagement envers la durabilité garantit qu'il est produit de manière responsable et qu'il peut être gardé hors des sites d'enfouissement grâce à notre programme de recyclage ».

L'homologation d'AservoMC EquiHalerMC fait suite à une soumission conjointe de Boehringer Ingelheim au Canada et aux États-Unis dans le cadre de laquelle les autorités réglementaires des deux pays ont participé à un processus d'examen conjoint. Les autorités réglementaires de chaque pays ont conservé le droit de déterminer si le produit serait approuvé ou non sur leur marché respectif. La soumission conjointe et l'examen simultané marquent une réalisation importante en termes de coopération internationale en matière de réglementation.

AservoMC, EquiHalerMC et Soft MistTM sont des marques de commerce de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisées sous licence.

Boehringer Ingelheim Santé Animale

La vie des animaux et des humains est intimement liée, et ce, de façon profonde et complexe. Nous sommes conscients que lorsque les animaux sont en bonne santé, la santé des humains l'est d'autant plus. Nos 9 700 employés partout au monde se consacrent à valoriser par l'innovation et ainsi améliorer le bien-être des deux.

Le respect des animaux, des humains et de l'environnement est au cœur de nos activités. Nous mettons au point des solutions et offrons des services visant à protéger les animaux contre la maladie et la douleur. Nous aidons nos clients à prendre soin de la santé de leurs animaux et nous protégeons nos communautés contre les maladies qui menacent la vie et la société.

Boehringer Ingelheim Santé Animale est la deuxième compagnie de santé animale en importance au monde, avec des ventes nettes se chiffrant à 4.1 milliards d'euros en 2020 et une présence dans plus de 150 pays.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://www.boehringer-ingelheim.com/animal-health/overview

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Boehringer Ingelheim se consacre à la découverte de traitements révolutionnaires visant à améliorer la vie des humains et des animaux. Entreprise biopharmaceutique de renommée mondiale axée sur la recherche, la compagnie valorise par l'innovation dans des domaines où il existe un grand besoin médical à combler. Fondée en 1885, Boehringer Ingelheim est encore de nos jours une entreprise familiale axée sur l'avenir. Elle compte environ 52 000 employés oeuvrant dans plus de 130 marchés et trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.boehringer-ingelheim.ca

Pour obtenir plus de renseignements www.boehringer-ingelheim.ca

