ASEQ | Studentcare se mobilise pour la marche pour le climat à Montréal

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le 27 septembre 2019, plusieurs de nos employés, avec le support complet de ASEQ | Studentcare, participent à la marche pour le climat qui se déroule à Montréal.

Cette marche est une démonstration collective publique destinée à communiquer l'importance d'implanter de nouvelles mesures pour combattre les changements climatiques. Les étudiantes et étudiants ainsi que les citoyennes et citoyens se rassembleront sur le Mont-Royal, près du centre-ville de Montréal, et marcheront à travers la ville de 12 h à 16 h. Greta Thunberg, militante écologiste bien connue, sera également présente.

Thunberg a commencé à manifester l'an dernier et a gagné un large public sur les médias sociaux avec les mots-clic #FridaysForFuture et #Climatestrike. Le site Internet fridaysforfuture.org répertorie actuellement plus de 150 grèves à travers le pays contre les changements climatiques.

Plusieurs commissions scolaires, universités et cégeps, incluant l'Université Concordia, l'Université de Montréal, l'UQAM, le Cégep du Vieux Montréal et la Commission scolaire de Montréal (CSDM) ont levé les cours vendredi pour supporter cette grève. Ils invitent les étudiantes et étudiants ainsi que les membres de leur personnel à participer.

Les employés de ASEQ | Studentcare se joindront à cet appel à l'action puisqu'ils essaient continuellement d'adopter les meilleures pratiques environnementales. Ainsi, nos services pourraient être légèrement touchés pour la durée de la marche le 27 septembre, mais nous sommes confiants que nos membres comprendront. J

À propos d'ASEQ | Studentcare

Fondé en 1996 à Montréal, ASEQ | Studentcare est le plus important fournisseur de régimes étudiants de soins de santé et dentaires au Canada, avec plus de 1 000 000 membres répartis dans plus de 95 associations étudiantes et établissements d'enseignement supérieur. ASEQ | Studentcare et son Vice-président, Développement et partenariats, Patrice Allard, sont inscrits auprès l'Autorité des marchés financiers (AMF).

SOURCE ASEQ | Studentcare

Renseignements: Felicia Castonguay, Coordonnatrice, Marketing, ASEQ | Studentcare, felicia@aseq.ca, 1 877 730-3733