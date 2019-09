ASEQ | Studentcare est fier d'amorcer une nouvelle année scolaire au service des étudiantes et étudiants canadiens

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'année scolaire 2019-2020 marquera la 23e année d'activités de ASEQ | Studentcare au sein du milieu de l'éducation supérieure. En rejoignant plus de 1 000 000 d'étudiantes et d'étudiants dans les universités et collèges au Canada, ASEQ | Studentcare consolide sa position de leader de l'industrie des régimes étudiants de soins de santé et dentaires.

Dans son souci de développer sans cesse de nouvelles solutions au enjeux vécus par les étudiantes et étudiants canadiens, ASEQ | Studentcare a décidé d'offrir : 1) des services de protection juridique aux étudiantes et étudiants ontariens; 2) des services d'aide en santé mentale destinés aux étudiantes et étudiants québécois. Avec ces innovations, ASEQ | Studentcare continue de mettre ses activités au service de ses associations partenaires.

« On poursuit notre implication dans la communauté étudiante afin de mieux servir non seulement nos associations partenaires, mais aussi leurs membres », mentionne Patrice Allard, Vice-président, Développement et partenariats de ASEQ | Studentcare.

De plus, ASEQ | Studentcare est heureux d'annoncer la mise en ligne d'une nouvelle plateforme d'échange à aseqstudentcare.ca. Par le biais de cette plateforme, qui servira de lien entre l'organisation et ses partenaires, ASEQ | Studentcare pourra présenter les membres de son équipe de direction, publier des nouvelles au sujet l'organisation, fournir des revues de presse et partager des articles inspirants provenant des associations étudiantes partenaires.

Encore une fois cette année, ASEQ | Studentcare est fier de supporter plus de 95 partenaires du milieu de l'éducation postsecondaire, en offrant des services de qualité et parfaitement adaptés aux besoins des étudiantes et étudiants canadiens.

À propos d'ASEQ | Studentcare

Fondé en 1996 à Montréal, ASEQ | Studentcare est le plus important fournisseur de régimes étudiants de soins de santé et dentaires au Canada, avec plus de 1 000 000 membres répartis dans plus de 95 associations étudiantes et établissements d'enseignement supérieur.

ASEQ | Studentcare et son Vice-président, Développement et partenariats, Patrice Allard, sont inscrits auprès l'Autorité des marchés financiers (AMF).

