Le rapport, intitulé Empowered People, présente des histoires d'employés d'Ascend qui ont levé la main et fait la promotion d'une initiative durable. Mentionnons entre autres les efforts de promotion de la diversité et de l'inclusion de Rachell Gold, et d'Andy Leigh qui a conçu des produits de polyamide recyclé post-industriels et post-consommation.

« Dans notre rapport de 2018, nous avons indiqué que nous avions la responsabilité de devenir le chef de file du secteur dans le domaine du développement durable, a déclaré Chris Johnson, directeur du développement durable d'Ascend. Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés en 2020, les gens d'Ascend ont joué un rôle actif dans la progression de nos efforts. »

En plus des exemples de réussite axés sur nos employés, le rapport décrit en détail les initiatives et innovations de l'entreprise en matière de développement durable.

« Notre rapport souligne nos efforts pour concrétiser cet engagement, a déclaré M. Johnson. « Qu'il s'agisse duprojet de réduction des émissions d'oxyde nitreux à Pensacola, en Floride, de notre contrat d'achat d'énergie solaire pour notre usine de Chocolate Bayou, au Texas, ou de nos unités de congénération de Decatur, en Alabama, nous investissons des sommes considérables afin de réduire notre empreinte de gaz à effet de serre. »

« Le rapport reflète l'énoncé de mission d'Ascend - créer des matériaux de haute performance qui améliorent la qualité de vie et inspirent un avenir meilleur - annoncé l'an dernier, a déclaré Phil McDivitt, président et chef de la direction d'Ascend. Le développement durable est au cœur de notre raison d'être, et il est réjouissant de voir notre entreprise évoluer aussi rapidement dans le cadre de cet effort essentiel. »

Vous trouverez le rapport d'Ascend sur la durabilité à l'adresse ascendmaterials.com/sustainability.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif premier est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte neuf installations de production à l'échelle mondiale, soit aux États-Unis, en Europe et en Chine. Nos effectifs mondiaux de 2 600 employés fabriquent les plastiques, les textiles, les fibres et les produits chimiques utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, d'appareils médicaux plus efficaces, d'appareils domestiques plus intelligents, et de vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, visitez le www.ascendmaterials.com.

Personne-ressource : Ally Jahn, +1 713 210-9809, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1508069/Ascend_Performance_Materials_SR_Cover.jpg

SOURCE Ascend Performance Materials

Liens connexes

http://www.ascendmaterials.com