HOUSTON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Ascend Performance Materials présentera cette semaine à Plastimagen la façon dont l'entreprise progresse avec ses clients grâce à de nouveaux produits pour la mobilité électronique et les matériaux durables. Pour sa première exposition Plastimagen depuis l'expansion de la production de composés en Amérique latine, l'entreprise présentera son portefeuille de matériaux d'ingénierie, notamment :

Vydyne® AVS d’Ascend aide à atténuer les vibrations à haute fréquence à la source. Les tests de l’efficacité d’AVS comprennent ce test structurel illustré ici. (PRNewsfoto/Ascend Performance Materials)

De nouvelles classes de son Vydyne ® AVS primé, qui offre un amortissement de fréquence ajustable aux constructeurs automobiles qui cherchent à réduire le bruit, les vibrations et la dureté des véhicules à la source.

Autres avancées dans Starflam ® X-Protect une famille de composés PA66 capables de résister à une exposition directe aux flammes allant jusqu'à 1 100 °C pendant 15 minutes. Cela permet d'atténuer le risque de dérive thermique pour la sécurité des passagers de VE. Starflam X-Protect a récemment réussi le test de sécurité UL 2596 pour les matériaux des enceintes de batteries de VE. Il s'agit d'un matériau idéal pour l'isolation des barres omnibus, des connecteurs et des pare-flammes.

Un portefeuille croissant de ReDefyne™ composés de polyamides circulaires certifiés avec jusqu'à 100 % de matières premières recyclées avant et après consommation, spécialement conçus pour aider les clients à réduire l'empreinte carbone de leurs produits sans compromettre leur performance. Le portefeuille ReDefyne peut aider à atteindre les objectifs de circularité énoncés dans le projet de règlement de la Commission européenne sur les véhicules en fin de vie .

« Un portefeuille de produits vraiment novateurs rend cet événement passionnant pour nous », a déclaré Steve Manning, directeur principal des affaires, Ingénierie des plastiques. « Nos nouveaux matériaux et notre soutien technique aident les clients à concevoir des produits durables et à haut rendement de façon rapide et fiable ».

L'an dernier, Ascend, qui est le plus grand producteur entièrement intégré de polyamide 66, a élargi son empreinte mondiale en achetant une installation de préparation à San Jose Iturbide, au Mexique, ce qui a augmenté la capacité de production de ses matériaux d'ingénierie à haut rendement. Une équipe d'environ 70 personnes exploite le site, qui produit des matériaux spécialisés pour les secteurs de l'automobile, de l'E&E, de la consommation et de l'industrie.

« Nous disposons d'une équipe hautement qualifiée qui se concentre sur la création de matériaux répondant aux normes de qualité les plus élevées », a déclaré Lulu Alvarez, directeur régional d'Ascend pour le Mexique. « Notre site à San Jose Iturbide est désormais un véritable point de connexion dans cette région, ce qui nous permet de répondre aux besoins des clients plus rapidement que jamais. »

Au cours des deux dernières années, Ascend a accru son empreinte manufacturière grâce à des acquisitions au Mexique et en Inde, ainsi qu'à l'achat de polymères circulaires par Ascend, un recycleur de tapis après consommation. L'entreprise a également augmenté sa cible de réduction des gaz à effet de serre de 80 % à 90 % d'ici 2030, avec une réduction actuelle de 64 %.

Ascend expose au stand 2248 de Plastimagen du 7 au 10 novembre à Centro Citibanamex, à Mexico.

