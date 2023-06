HOUSTON, le 22 juin 2023 /CNW/ - Ascend Performance Materials a réalisé des progrès importants par rapport à sa Vision 2030, un ensemble de neuf cibles qui couvrent les trois piliers de la stratégie de développement durable de l'entreprise. L'entreprise a publié ses progrès dans son rapport sur le développement durable 2022 intitulé Advancing for All.

La Vision 2030 d’Ascend est un ensemble de neuf objectifs de développement durable que l’entreprise prévoit d’atteindre d’ici le début de la prochaine décennie. Elle fait l’objet d’une mise à jour dans le rapport annuel sur le développement durable de l’entreprise. (PRNewsfoto/Ascend Performance Materials)

« Nos rapports annuels sur le développement durable nous donnent l'occasion de reconnaître et de célébrer les efforts extraordinaires de nos employés », a déclaré Chris Johnson, directeur principal du développement durable à Ascend. « En tant qu'entreprise, nous sommes déterminés à réaliser des progrès dans l'ensemble de nos activités au profit de nos employés, de nos clients et de nos collectivités. C'est ce que le développement durable signifie pour nous. »

Parmi les progrès réalisés par l'entreprise, mentionnons :

- Les évaluations de la durabilité des fournisseurs sont passées de 5 % à 56 % (objectif : 95 %)

- La réduction des déchets à la source est passée de 20 % à 37 % (objectif : 40 %)

- L'utilisation de l'énergie renouvelable est passée de 20 % à 26 % (objectif : >90 %)

- La participation à Ascend Cares est passée de 50 % à 62 % (objectif : 100 %)

De plus, Ascend a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de portée 1 de 64 % et a fait passer son objectif de réduction de 80 % à 90 %. Ascend participe à un marché volontaire du carbone pour monétiser une partie de ses réductions d'émissions et réinvestit le produit dans d'autres initiatives de développement durable.

« Dans notre premier rapport, nous avons indiqué notre volonté d'être le chef de file de l'industrie en matière de développement durable », a déclaré Phil McDivitt, président et chef de la direction de Ascend. « Le développement durable a évolué, passant d'un objectif à une intégration dans presque toutes les décisions que nous prenons. Cela m'indique que nous sommes sur la bonne voie, et je suis toujours fier du travail que nous faisons chaque année pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable. »

Pour en savoir plus sur les efforts d'Ascend en matière de développement durable et sur la Vision 2030 de l'entreprise, consultez le ascendmaterials.com/sustainability .

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte neuf installations de production à l'échelle mondiale, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nos effectifs mondiaux fabriquent les matériaux utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, pour des énergies plus propres, des dispositifs médicaux plus efficaces, des appareils domestiques plus intelligents, et des vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, la pérennité et la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, visitez le site www.ascendmaterials.com .

