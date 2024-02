HOUSTON, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Ascend Performance Materials présentera ses solutions spécialisées durables pour l'industrie pétrolière et gazière lors du salon Society of Petroleum Engineers Hydraulic Fracturing Technology Conference and Exhibition la semaine prochaine à The Woodlands, au Texas.

Le portefeuille comprend des produits chimiques spécialisés, dont bon nombre sont produits dans la région de Houston et qui sont tous fabriqués aux États-Unis - conçus pour améliorer la stabilisation de l'argile, le captage de sulfure d'hydrogène, l'inhibition du tartre, et plus encore.

Hexatran™ Hexasalt est un stabilisateur d'argile semi-permanent rentable qui surpasse les solutions de rechange courantes.

Trinosolv™, un produit de dissolution de dithiazine, et FlexaTram™-DAM, un épaississant pour triazine MEA, améliorent le captage de H 2 S.

Les amines comme FlexaTram™-BHM et FlexaTram™-HMT sont des additifs que l'on retrouve dans les inhibiteurs de corrosion et du tartre, les enduits de sable de fractionnement et les stabilisateurs d'argile.

Le portefeuille comprend également FlexaTrac®-NTA pour la stabilisation du fer, FlexaTrac®-DME comme solvant et ingrédient pour le coulis et le ciment, et FlexaTrac®-ACM comme épaississant pour les fluides porteurs comme l'huile minérale.

Formalin, qui est produit dans la région de Houston , est facilement disponible pour le transport vers les sites de production par train ou camion de vrac.

« Nos spécialités pétrolières et gazières, les additifs et solutions clé en main, visent à améliorer la performance des éléments chimiques dans la fracturation hydraulique et d'autres applications dans les champs de pétrole », a déclaré Dave McNeece, directeur commercial de la division. « Notre portefeuille croissant, notre soutien technique pratique et notre production locale nous permettent d'être des partenaires efficaces pour nos clients. »

La gamme durable de produits chimiques spécialisés d'Ascend fait partie de la chaîne de fabrication verticalement intégrée de l'entreprise en tant que principal producteur mondial de résines de nylon 6,6. Au cours des deux dernières années, Ascend a accru son empreinte manufacturière grâce à des acquisitions au Mexique et en Inde, ainsi qu'à l'achat de polymères circulaires par Ascend, un recycleur de tapis après consommation. L'entreprise a également augmenté sa cible de réduction des gaz à effet de serre de portée 1 de 80 % à 90 % d'ici 2030, avec une réduction actuelle de 64 %.

Ascend présentera ses produits au kiosque 818 du salon HFTC SPE du 6 au 8 février au Woodlands Waterway Marriott Hotel & Convention Center à The Woodlands, au Texas.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte neuf installations de production à l'échelle mondiale, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nos effectifs mondiaux en croissance fabriquent les matériaux usinés, les textiles, les fibres et les produits chimiques utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, d'appareils médicaux plus efficaces, d'appareils domestiques plus intelligents, et de vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, à l'inclusion et à la diversité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

