Ascend accepte d'acquérir Formulated Polymers Ltd.

« La demande pour nos matériaux en Inde est forte et croissante, a déclaré Phil McDivitt, président et chef de la direction d'Ascend. L'équipe de Formulated Polymers a bâti une entreprise diversifiée et remarquable qui a fait ses preuves en matière de développement technologique dans le domaine des polyamides. Nous sommes enthousiastes à l'idée de tirer parti de son expertise pour générer une croissance à valeur ajoutée en Inde et ailleurs. »

Ascend, un producteur entièrement intégré de matériaux usinés durables, a accru son empreinte de production mondiale grâce à cinq acquisitions au cours des quatre dernières années, chacune étant axée sur des synergies précises avec les activités principales de l'entreprise. Cette acquisition représente une occasion de croissance importante pour Ascend en Inde, l'une des économies à plus forte croissance au monde.

« L'orientation client est l'une de nos valeurs, a affirmé John Saunders, vice-président d'Ascend pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Inde. Nous sommes impatients de soutenir nos clients dans un marché à croissance rapide en continuant d'investir dans les capacités, les ressources techniques et le développement de produits pour répondre à leurs besoins. »

La clôture de la transaction est prévue le 1er mai, sous réserve des approbations nécessaires. Les modalités de l'entente n'ont pas été dévoilées.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte neuf installations de production à l'échelle mondiale, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nos effectifs mondiaux de 2 800 employés fabriquent les matériaux usinés, les textiles, les fibres et les produits chimiques utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, d'appareils médicaux plus efficaces, d'appareils domestiques plus intelligents, et de vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, à l'inclusion et à la diversité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, visitez le www.ascendmaterials.com.

