Arup nomme de nouveaux leaders dans la région des Amériques afin d'accélérer son expansion stratégique et de renforcer son impact aux États-Unis, au Canada et en Colombie

LOS ANGELES, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Chef de file mondial en ingénierie, en consultation et en conception au sein de l'environnement bâti, Arup annonce aujourd'hui la nomination de Scott Russell à titre de Directeur général de la région des Amériques. Ce dernier a déclaré : « En tant que Directeur général, mon objectif est de remporter des mandats et de fournir le type de travail qui résout les problèmes les plus complexes de nos clients et qui incarne nos valeurs et notre mission. Je me réjouis de collaborer avec nos équipes à travers les Amériques afin d'offrir à nos clients et à nos communautés des solutions porteuses et tournées vers l'avenir. »

De gauche à droite : Nigel Nicholls, Sarah Rosen, Jenny Buckley, Scott Russell, Melissa Burton, Carolyn Poirier

La nomination de Scott Russel s'inscrit dans le cadre d'une évolution plus large au sein de l'équipe de direction de la région des Amériques. Melissa Burton, Leader en matière de conception globale, et Jenny Buckley, Directrice, Activités commerciales et Marchés, rejoignent notamment l'équipe. Ces nouvelles nominations reflètent l'engagement de l'organisation en faveur de l'excellence technique et de l'innovation grâce à la conception globale, l'approche intégrée d'Arup pour résoudre des défis complexes et créer un impact durable.

Melissa Burton, Leader en matière de conception globale pour les Amériques, a déclaré :

« La conception globale nous incite à examiner les défis auxquels nos clients sont confrontés sous différents angles et nous permet d'intégrer ces perspectives afin d'élaborer des solutions efficaces, pratiques et abordables. Notre plus grande force réside dans la diversité de nos talents. À ce titre, je m'engage à approfondir notre expertise technique afin que nous puissions continuer d'assurer un leadership créatif et ambitieux. »

Jenny Buckley, Directrice, Activités commerciales et Marchés pour les Amériques, a déclaré :

« Mon objectif est de veiller à ce qu'Arup demeure un partenaire d'exception et de confiance dans un marché en rapide évolution. En tirant parti de nos atouts multidisciplinaires, nous sommes en mesure d'offrir des solutions audacieuses et avant-gardistes qui répondent aux besoins diversifiés de nos clients et qui imposent de nouvelles normes dans l'ensemble de l'industrie. »

Les nouveaux leaders continueront de renforcer l'influence d'Arup à travers les Amériques, notamment en façonnant les infrastructures et les services essentiels des villes de la région. Axée sur la croissance et l'innovation, l'organisation étend sa présence dans des secteurs clés, dont l'énergie, l'eau, les transports, les soins de santé, les sciences, l'industrie, les technologies, l'immobilier commercial, les arts, la culture, les loisirs, les sports et les travaux publics.

Les autres membres suivants composent la nouvelle équipe de direction d'Arup des Amériques :

Nigel Nicholls , Directeur, Performance et Opérations, Arup des Amériques

, Directeur, Performance et Opérations, Arup des Amériques Sarah Rosen , Directrice, Ressources humaines et Culture d'entreprise, Arup des Amériques

, Directrice, Ressources humaines et Culture d'entreprise, Arup des Amériques Carolyn Poirier , Directrice des finances, Arup des Amériques

, Directrice des finances, Arup des Amériques Gillian Blake , Leader du secteur des transports (y compris les secteurs Ferroviaire, Voirie, Aviation et Maritime), Arup des Amériques

, Leader du secteur des transports (y compris les secteurs Ferroviaire, Voirie, Aviation et Maritime), Arup des Amériques Omid Nakhaei , Leader des secteurs Propriétés, science et industrie (PSI) et Fabrication (y compris les secteurs Centres de données, Soins de santé, Arts et Culture, Sport et Éducation), Arup des Amériques

, Leader des secteurs Propriétés, science et industrie (PSI) et Fabrication (y compris les secteurs Centres de données, Soins de santé, Arts et Culture, Sport et Éducation), Arup des Amériques Brian Raine , Leader des secteurs Énergie, Eau et Ressources, Arup des Amériques

, Leader des secteurs Énergie, Eau et Ressources, Arup des Amériques Gregory Giammalvo , Directeur de la région de l'Est, Arup des Amériques ( New York , New Jersey , Boston , Washington DC et Chicago )

, Directeur de la région de l'Est, Arup des Amériques ( , , , et ) Alex Lofting , Directeur de la région de l'Ouest, Arup des Amériques ( Los Angeles , San Francisco , Oakland et Seattle )

, Directeur de la région de l'Ouest, Arup des Amériques ( , , et ) Sean Meadows , Directeur, Arup Canada ( Toronto , Montréal, Ottawa et Calgary )

, Directeur, ( , Montréal, et ) Federico Torres Jimenez , Directeur de la région du Sud, Arup des Amériques ( Houston , Dallas et Bogotá)

Pour en savoir plus sur nos nouveaux leaders, visitez le : www.arup.com/news/arup-announces-new-leaders-as-the-firm-kicks-off-plans-to-accelerate-growth-across-the-americas/.

À propos d'Arup

Arup est une firme mondiale d'expertise-conseil en environnement bâti offrant des services de consultation et une expertise technique couvrant plus de 150 disciplines. Arup rassemble plus de 18 000 membres - allant des ingénieurs aux planificateurs - qui œuvrent à la création d'espaces sécuritaires, résilients et foisonnants où chacun peut s'épanouir. Nous intégrons à notre travail la conception globale, une approche créative et collaborative qui nous permet de façonner un monde meilleur. https://www.arup.com/

