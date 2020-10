GRANBY, QC, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Artopex annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Muraflex pour sa division de murs architecturaux. Cette décision a été prise afin de faire progresser plus rapidement le développement de la gamme de cloisons architecturales. Dans le cadre de ce changement, les opérations de production seront redirigées chez Muraflex.

« La décision de transférer le développement et la production de cette gamme de produits s'inscrit dans la vision de croissance d'Artopex », explique Daniel Pelletier, président d'Artopex. « Nous partageons plusieurs points en commun avec Muraflex : nous sommes des entreprises familiales, notre siège social est situé au Québec et nous sommes reconnus comme étant des chefs de file de notre industrie », continue-t-il.

« Muraflex compte déjà sept gammes de produits architecturaux et leur équipe de recherche et de développement est 100 % dédiée à faire évoluer ces collections de cloisons. Cette alliance nous assurera ainsi de continuer à offrir à nos clients actuels et futurs des solutions à la fine pointe et de maintenir notre offre 360 degrés pour les espaces de bureaux », précise M. Pelletier.

Le partenariat avec Artopex, permettra à Muraflex dont le siège social est situé à Montréal, de consolider son leadership au niveau des systèmes de cloisons pour bureaux et de réaliser d'importants gains de parts de marché au Canada. « Artopex est une entreprise reconnue et bien établie au Canada avec ses quatre salles de montre et de nombreux points de vente. Cette nouvelle alliance est une stratégie gagnante-gagnante et nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir déployer nos solutions dans le réseau d'Artopex », explique Fernando Petreccia, président de Muraflex.

Les équipes de vente d'Artopex soutiendront la distribution des gammes de produits Muraflex à compter de la mi-novembre.

À propos d'Artopex

Artopex, dont le siège social est établi au Québec, a été fondée en 1980 par Daniel Pelletier. L'entreprise compte aujourd'hui 6 usines à travers la province et des salles de montre dans des territoires stratégiques au Canada et aux États-Unis. Artopex représente l'un des seuls manufacturiers québécois à offrir une gamme complète de mobilier dédié aux espaces de travail, conçu et fabriqué au Québec : mobilier de bois, mobilier autoportant, systèmes, cabines insonorisées, rangements de métal, chaises et mobilier lounge. L'entreprise est membre du Club Platine au classement Deloitte des sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de 14 ans. C'est avec une fierté pour ses racines et un engagement envers sa communauté que l'entreprise familiale souhaite poursuivre son expansion.

À propos de Muraflex

Fondée en 2009, Muraflex s'est progressivement développée pour devenir l'un des principaux fabricants de cloisons démontables en Amérique du Nord. Sous la direction du PDG Fernando Petreccia, l'entreprise propose aujourd'hui 7 lignes: MIMO, FINO et QUADRO, des cloisons en verre démontables, EXPO un système de porte télescopique, un système de mur mitoyen polyvalent PLANIKA et deux pods autoportants: ARCO et ZITTO. Avec son siège social et son usine à Montréal, QC, Muraflex présente ses produits dans 3 autres salles d'exposition des centres-villes de New York, Los Angeles et Chicago. Avec un engagement sans faille à la recherche et le développement et de conceptions écologiquement sensibles, Muraflex vise à être un innovateur dans la création de meilleures solutions dans l'architecture et le design d'espaces commerciaux.

