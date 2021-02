Artofix prête à fournir dès maintenant les hôpitaux du pays en masques N95 fabriqués au Québec

Nouveau masque N95 homologué par Santé Canada

LONGUEUIL, QC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Artofix, une filiale de Duvaltex, le plus important manufacturier de textiles d'ameublement bureautique en Amérique du Nord, a développé un masque de type N95 tout récemment homologué par Santé Canada. Le masque, fabriqué grâce à une chaîne d'approvisionnement majoritairement canadienne propose un nouveau standard en matière de respirabilité et de confort pour ce type d'équipement médical de protection individuelle.

L'entreprise souhaite maintenant obtenir un contrat d'approvisionnement avec le gouvernement. À court terme, Artofix sera en mesure de répondre à la demande de masques N95 des hôpitaux québécois et canadiens en produisant près de 100 000 unités par semaine. Dans les prochains mois, la capacité de production pourra même être augmentée pour atteindre une production hebdomadaire de plus de 400 000 unités.

Le confort et la santé du personnel soignant : une priorité

Dès le début de la pandémie de la COVID-19, Artofix a répondu à l'appel gouvernemental et a mobilisé sa chaîne de production afin de développer un masque de type N95. Le résultat est un masque qui se différencie de ce qui est présentement offert sur le marché par son confort hautement supérieur lorsqu'il doit être porté plusieurs heures. En effet, grâce à sa forme ergonomique et à son confort accru, le masque d'Artofix est l'équipement de protection individuel tout désigné pour protéger les professionnels de la santé face à la COVID-19.

Un approvisionnement canadien fiable

Les matériaux critiques assurant le niveau de filtration supérieur à 95% des particules sont entièrement fabriqués par des entreprises canadiennes. En misant sur le masque d'Artofix, le réseau de la santé atténuerait donc les risques liés à la volatilité des marchés internationaux et aux réflexes protectionnistes des pays étrangers. Le masque N95 d'Artofix est donc la solution pour assurer aux Canadiens la paix d'esprit quant à la disponibilité d'équipement de protection individuel médical en temps de crise.

Artofix s'est par ailleurs illustrée lors d'un concours de la super grappe manufacturière du Canada, Ngen (Next Generation Manufacturing Canada), qui a annoncé qu'elle financerait une portion de la première phase d'expansion des capacités de production de l'entreprise. Cet engagement est un appui important à la qualité du masque d'Artofix et à sa capacité d'assurer un approvisionnement local de masque de type N95. Ainsi, Artofix espère que son produit saura convaincre le gouvernement fédéral de lui accorder rapidement un contrat d'approvisionnement de long terme.

Conforme aux plus hauts standards de Santé Canada

Le masque d'Artofix a reçu l'homologation de Santé Canada, ce qui implique qu'il a passé les tests laboratoires rigoureux de filtration des particules critiques et de résistance à l'inhalation et expiration de l'Agence de la santé publique du Canada. La certification canadienne 95PFE, calquée sur la norme N95 américaine, assure ainsi que le masque filtre au minimum 95 % des particules et des aérosols présents dans l'air. L'homologation certifie également Artofix à titre de fournisseur d'équipements médicaux et assure que l'entreprise a mis en place des processus rigoureux de contrôle de la qualité. L'homologation du produit par Santé Canada a été accordée le 1er février dernier en vertu de l'Arrêté d'urgence adopté par le gouvernement fédéral le 18 mars 2020.

Citation

« Toute l'équipe d'Artofix est extrêmement fière du masque que nous offrons aujourd'hui au personnel de la santé. Nous avons travaillé très fort pour offrir un masque confortable et produit à partir de matériaux majoritairement canadiens, en plus d'atteindre les plus hauts standards qui s'appliquent aux fournisseurs d'équipements médicaux. Nous avons amené le masque de type N95 à un nouveau sommet. Nous n'attendons plus que l'appel du gouvernement du Canada pour amorcer la production à très grande échelle et la livraison dans le réseau de la santé. »

-- Jason Duval, directeur général, Artofix

À propos d'Artofix

Artofix a développé un masque de type N95 fait de matériaux de haute qualité et fabriqués en utilisant des technologies propriétaires uniques, fournissant au respirateur des performances, un confort et une fiabilité élevés. Artofix est une filiale du géant québécois du textile Duvaltex qui compte 649 employés. Son siège social est situé à Québec et sa production est répartie à travers 11 sites en Amérique du Nord.

À propos de Duvaltex

Leader de l'innovation dans le domaine des textiles spécialisés, Duvaltex est spécialisée dans l'ingénierie, la conception et la fabrication de tissus révolutionnaires pour les industries de l'ameublement, de la santé et de la sécurité. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Duvaltex s'est déjà mobilisée à la production d'équipements de protection personnels (ÉPI) en fournissant notamment le tissu des blousons médicaux au réseau de la santé canadien.

SOURCE Duvaltex

Renseignements: Sébastien Verret, TACT, 581 996-1346, [email protected] ; Artofix, https://artofix.com/fr/