Arthur J. Gallagher & Co. acquiert Apollo Insurance Solutions Ltd.

ROLLING MEADOWS, Illinois, 5 août 2026 /CNW/ -- Arthur J. Gallagher & Co. a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société Apollo Insurance Solutions Ltd. (Apollo) établie à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Apollo est un courtier d'assurance numérique et une agence de souscription spécialisée dans l'assurance des locataires partout au Canada. Son offre s'appuie sur une plateforme exclusive qui utilise l'intelligence artificielle pour simplifier le processus de placement des assurances. Jeff McCann et son équipe demeureront à leur emplacement actuel sous la direction de Dave Partington, responsable des activités de courtage de détail en assurance de dommages de Gallagher au Canada, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

« La plateforme numérique et l'équipe talentueuse d'Apollo renforceront nos capacités au Canada et élargiront notre capacité à offrir des solutions d'assurance novatrices », a déclaré J. Patrick Gallagher, Jr., président du conseil d'administration et chef de la direction. « Je suis très heureux d'accueillir M. McCann et ses associés au sein de notre équipe mondiale en pleine croissance. »

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG), société mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services-conseils, a son siège social à Rolling Meadows, en Illinois. Gallagher fournit ces services dans environ 130 pays à travers le monde par l'entremise de ses propres activités et d'un réseau de courtiers et de consultants correspondants.

Relations avec les investisseurs : Sara Walsh, CFA Relations avec les médias : Paul Day 630 285-3593 / [email protected] 630-285-5946 / [email protected]

SOURCE Arthur J. Gallagher & Co.