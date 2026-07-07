Arthur J. Gallagher & Co. fait l'acquisition de Wilson M. Beck Insurance Services Inc.

ROLLING MEADOWS, Ill., le 7 juill. 2026 /CNW/ -- Arthur J. Gallagher & Co. a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Wilson M. Beck Insurance Services Inc. (« WMB »), établie à Burnaby, en Colombie-Britannique. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

WMB propose des services de courtage en assurance aux particuliers et aux entreprises, principalement dans l'Ouest canadien, en se spécialisant dans les secteurs suivants : construction, immobilier commercial, cautionnement, hôtellerie et exploitation minière. L'équipe de WMB, dirigée par David Beck, restera dans ses bureaux actuels, sous la direction de Dave Partington, chef de la direction des opérations canadiennes de courtage au détail de Gallagher au Canada, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

« L'excellente réputation de WMB en matière d'expertise sectorielle spécialisée nous permettra d'améliorer nos capacités de courtage de détail au Canada », a déclaré J. Patrick Gallagher, Jr., président et directeur général. « Je suis très heureux d'accueillir David, ses partenaires et associés chez Gallagher. »

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG), société mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services-conseils, a son siège social à Rolling Meadows, en Illinois. Gallagher fournit ces services dans environ 130 pays partout dans le monde par l'entremise de ses propres activités et d'un réseau de courtiers et de consultants correspondants.

Relations avec les investisseurs : Sara Walsh, CFA Relations avec les médias : Paul Day 630 285-3593 / [email protected] 630-285-5946 / [email protected]

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SOURCE Arthur J. Gallagher & Co.