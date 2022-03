PLANO, Texas, 23 mars 2022 /CNW/ - Bimini Health Tech, une entreprise d'appareils médicaux en phase de commercialisation, et Arthrex, Inc., un chef de file mondial de la technologie orthopédique peu invasive, ont conclu un partenariat exclusif pour la commercialisation mondiale de la famille de produits Autopose de Bimini pour le prélèvement et la microfragmentation du tissu adipeux. Bimini fournira à Arthrex des droits de distribution commerciale exclusive pour les domaines de la chirurgie orthopédique et de la médecine sportive et continuera d'être responsable de la fabrication et de l'approvisionnement des produits.

Arthrex Autopose Bimini Health Tech

La gamme de produits Autopose permet un traitement en boucle fermée simple et stérile des tissus lipoaspirés dans le cadre d'interventions médicales impliquant la récupération, la concentration et le transfert du tissu adipeux autologue pour une utilisation en chirurgie orthopédique et arthroscopique. Cliquez ici pour voir comment fonctionne la technologie Autopose.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir Arthrex, un chef de file mondial de l'orthopédie peu invasive, comme partenaire commercial pour distribuer notre gamme de produits Autopose, a déclaré Bradford Conlan, chef de la direction de Bimini Health Tech. La plateforme Autopose permet de prélever et de traiter en toute sécurité des tissus adipeux autologues, pour ceux qui n'y sont pas habitués, et tire parti des propriétés uniques du tissu adipeux du patient. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Arthrex pour accroître la disponibilité de ces produits novateurs en chirurgie orthopédique et en médecine sportive, et pour améliorer la vie des patients. »

Rob Harrison, chef de produit du groupe Arthrex, a ajouté : « Arthrex est ravie de s'associer à Bimini Health Tech et à sa technologie innovante qui redéfinit les normes de récupération du tissu adipeux. Ce partenariat avec Bimini Health Tech nous permet d'explorer d'autres possibilités dans le domaine de l'orthobiologie tout en poursuivant notre mission d'aider les chirurgiens à mieux traiter leurs patients. »

À propos de Bimini Health Tech

Bimini Health Tech est une entreprise privée d'appareils médicaux et de produits biologiques en phase de commercialisation qui conçoit, développe, fabrique et commercialise un portefeuille de produits novateurs de technologies tissulaires et cellulaires dans les domaines de la reconstruction mammaire, de l'esthétique, de la médecine sportive et de l'orthopédie.

Le portefeuille de Bimini Health Tech comprend Puregraft®, Healeon®, Dermapose® et Kerastem®. L'entreprise développe et commercialise des produits novateurs qui sont élégants par leur simplicité mais efficaces et dont les avantages reconstructifs et thérapeutiques ont fait leurs preuves. Depuis 2013, elle met au point des produits novateurs pour offrir aux consommateurs et aux médecins des options de première qualité au point d'intervention. Pour en savoir plus sur Bimini Health Tech, visitez le site www.biminihealthtech.com.

À propos d'Arthrex

Arthrex Inc., dont le siège social est situé à Naples, en Floride, est un chef de file mondial dans les domaines de la conception, de la recherche, de la fabrication et de l'éducation médicale en matière d'appareils chirurgicaux orthopédiques. Arthrex développe et lance plus de 1 000 nouveaux produits et procédures chaque année pour faire progresser l'orthopédie peu invasive dans le monde. Pour en savoir plus sur Arthrex Autopose, consultez le site Arthrex - Arthrex AutoPoseTM Adipose Harvesting System.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770817/Bimini_Health_Tech_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770818/Bimini_Health_Tech_1.jpg

SOURCE Bimini Health Tech

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Michele VonGerichten, mvongericht[email protected], BIMINI HEALTH TECH, 6505 Windcrest Drive, #100, Plano, TX 75024, www.biminihealthtech.com