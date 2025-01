MONTRÉAL, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Depuis le 1er janvier 2025, FNX-INNOV porte officiellement le nom d'Artelia Canada, marquant ainsi une étape clé de son intégration au sein du Groupe Artelia, un leader mondial indépendant de l'ingénierie multidisciplinaire. Ce changement symbolise l'union d'expertises complémentaires et de ressources accrues pour offrir des solutions innovantes et durables, capables de répondre aux enjeux complexes et aux aspirations d'un monde en pleine transformation.

En juillet 2023, FNX-INNOV avait rejoint le Groupe Artelia, devenant ainsi sa plateforme de développement au Québec et au Canada. Cette acquisition stratégique a permis à l'entreprise de bénéficier de l'expertise mondiale et des synergies d'Artelia, tout en renforçant sa position sur les marchés locaux. Plus d'un an après cette intégration, FNX-INNOV était maintenant prêt à franchir une nouvelle étape en adoptant officiellement le nom Artelia Canada, consolidant ainsi son appartenance au Groupe et son rôle de leader dans l'industrie.

Richard Hélie, Chef de la direction d'Artelia Canada, déclare :

« Adopter le nom Artelia représente bien plus qu'un simple changement d'identité. Cela reflète l'ambition de nos équipes, solidement établies depuis plus de 50 ans au Québec et au Canada, de croître, d'innover et d'amplifier notre impact ici comme à l'international. Grâce aux synergies avec le Groupe Artelia, nous avons accès à des ressources élargies, renforçons nos expertises et ouvrons de nouvelles perspectives de carrière enrichissantes pour nos talents. »

Avec ses 1 200 experts répartis dans 18 bureaux au Canada, Artelia Canada se positionne comme un acteur incontournable dans sept grands domaines : Mobilité, Bâtiment, Énergie, Environnement et sciences de la Terre, Eau, Industrie et Télécom et technologies opérationnelles. Ce positionnement stratégique vise à répondre aux grands enjeux sociétaux, tels que la transition énergétique, la modernisation des infrastructures, la gestion responsable des ressources en eau et la réduction de l'empreinte carbone des industries.

Bien que le nom FNX-INNOV laisse place à Artelia Canada, l'entreprise s'appuie sur des décennies d'expertise et de savoir-faire qui continuent d'enrichir ses réalisations. Son riche passé constitue une base solide pour un avenir axé sur l'innovation, l'engagement sociétal et l'excellence technique. « Ce n'est pas un reniement de nos origines, mais une valorisation de notre futur », affirme Richard Hélie.

Artelia Canada est bien positionnée pour transformer les défis en opportunités. Ce nouveau chapitre témoigne de la volonté de renforcer sa présence au Québec et à travers le Canada, tout en consolidant des liens solides avec ses partenaires et clients. En misant sur son expertise multidisciplinaire, ses pratiques responsables et son approche collaborative, Artelia Canada entend marquer une différence significative dans le paysage de l'ingénierie et contribuer à bâtir un avenir durable.

À propos d'Artelia Canada

Artelia Canada est une entreprise d'ingénierie multidisciplinaire réunissant 1 200 experts dans 18 bureaux à travers le pays. Membre du Groupe Artelia, elle combine expertise locale et réseau mondial pour intervenir dans sept grands domaines : Mobilité, Bâtiment, Énergie, Environnement et Sciences de la Terre, Eau, Industrie, et Télécommunications. Animée par des valeurs d'excellence technique, de proximité avec les clients et d'esprit entrepreneurial, Artelia Canada s'engage à concevoir des solutions innovantes ayant un impact positif sur la société et l'environnement.

À propos d'Artelia

Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d'ingénierie et de management de projet dans les secteurs de la mobilité, de l'eau, de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie. Fort de 9 700 employés, Artelia est un acteur de référence en Europe, avec un chiffre d'affaires de 1,47 milliard $ CA en 2023 et une présence dans plus de 40 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie Pacifique et Amériques. Artelia est détenu à 100 % par ses gestionnaires et salariés.

